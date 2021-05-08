Какие продукты могут помочь предотвратить сердечные заболевания и артрит

Москва, 8 мая. Омега-3 жирные кислоты содержатся в морепродуктах и моллюсках. Ученые все больше убеждаются, что эти кислоты напрямую сказываются на качестве жизни.
Американский Национальный центр дополнительного и комплексного здоровья (NIH) объявил, что есть «умеренные доказательства» того, что люди с сердечными заболеваниями с меньшей вероятностью умрут от этого состояния, если они едят морепродукты один раз в неделю. Это по сравнению с людьми с сердечными заболеваниями, которые употребляют морепродукты очень редко. Дальнейшие научные исследования свидетельствуют о том, что морепродукты «следует включать в диету, полезную для сердца», сообщает Express.
Что такое болезни сердца?
Британский фонд сердца (BHF) объяснил, что сердечные заболевания включают в себя множество состояний, которые сужают или блокируют кровеносные сосуды. Суженные или заблокированные артерии могут привести к стенокардии (то есть боли в груди), сердечному приступу и инсультам.
Симптомы сердечных заболеваний могут включать: грудную боль, онемение ног и рук, одышку, учащенное или замедленное сердцебиение, чувство головокружения, обмороки, усталость, опухшие конечности.
Некоторые вредные привычки значительно увеличивают шансы человека на развитие сердечных заболеваний. Это, в частности, курение, высокий уровень стресса, чрезмерное употребление алкоголя и отсутствие физической активности. Факторами риска также являются ожирение, высокий уровень холестерина в крови и высокое кровяное давление.
Главная рекомендация медиков, для лечения сердечных заболеваний: корректировка диеты.
«Жирная рыба дает нам тип омега-3, который мы не можем получить из других продуктов. Рыба — отличный источник белка и содержит ряд витаминов и минералов», — подчеркивает врач-диетолог Виктория Тейлор.
Употребление большего количества рыбы также может помочь человеку сократить потребление красного и обработанного мяса, что отрицательно сказывается на здоровье сердца. Кроме того, по данным NIH, омега-3 «могут быть умеренно полезны для облегчения симптомов ревматоидного артрита». Участники исследования отметили снижение отеков и болей в суставах, что привело к сокращению противовоспалительных препаратах для контроля симптомов.
Что такое ревматоидный артрит?
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ревматоидный артрит является аутоиммунным заболеванием. Воспалительное состояние вызвано тем, что иммунная система атакует здоровые суставы тела. Это приводит к болезненному отеку и чаще всего возникает в руках, запястьях и коленях.
Существует восемь признаков этого заболевания:
— боль или ломота в более чем одном суставе;
— скованность более чем в одном суставе;
— болезненность и припухлость более чем в одном суставе;
— одинаковые симптомы на обеих сторонах тела (например, на обеих руках или обоих коленях);
— потеря веса;
— жар;
— усталость;
— слабость.
Ревматоидный артрит может развиться в любом возрасте, но чаще он возникает, когда люди достигают шестидесяти лет. Лечение включает поддержание здорового веса, чему может способствовать здоровая диета.