Какие продукты могут помочь предотвратить сердечные заболевания и артрит

Москва, 8 мая. Омега-3 жирные кислоты содержатся в морепродуктах и моллюсках. Ученые все больше убеждаются, что эти кислоты напрямую сказываются на качестве жизни.

Американский Национальный центр дополнительного и комплексного здоровья (NIH) объявил, что есть «умеренные доказательства» того, что люди с сердечными заболеваниями с меньшей вероятностью умрут от этого состояния, если они едят морепродукты один раз в неделю. Это по сравнению с людьми с сердечными заболеваниями, которые употребляют морепродукты очень редко. Дальнейшие научные исследования свидетельствуют о том, что морепродукты «следует включать в диету, полезную для сердца», сообщает Express.

Что такое болезни сердца?

Британский фонд сердца (BHF) объяснил, что сердечные заболевания включают в себя множество состояний, которые сужают или блокируют кровеносные сосуды. Суженные или заблокированные артерии могут привести к стенокардии (то есть боли в груди), сердечному приступу и инсультам.

Симптомы сердечных заболеваний могут включать: грудную боль, онемение ног и рук, одышку, учащенное или замедленное сердцебиение, чувство головокружения, обмороки, усталость, опухшие конечности.

Некоторые вредные привычки значительно увеличивают шансы человека на развитие сердечных заболеваний. Это, в частности, курение, высокий уровень стресса, чрезмерное употребление алкоголя и отсутствие физической активности. Факторами риска также являются ожирение, высокий уровень холестерина в крови и высокое кровяное давление.

Главная рекомендация медиков, для лечения сердечных заболеваний: корректировка диеты.

«Жирная рыба дает нам тип омега-3, который мы не можем получить из других продуктов. Рыба — отличный источник белка и содержит ряд витаминов и минералов», — подчеркивает врач-диетолог Виктория Тейлор.

Употребление большего количества рыбы также может помочь человеку сократить потребление красного и обработанного мяса, что отрицательно сказывается на здоровье сердца. Кроме того, по данным NIH, омега-3 «могут быть умеренно полезны для облегчения симптомов ревматоидного артрита». Участники исследования отметили снижение отеков и болей в суставах, что привело к сокращению противовоспалительных препаратах для контроля симптомов.

Что такое ревматоидный артрит?

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ревматоидный артрит является аутоиммунным заболеванием. Воспалительное состояние вызвано тем, что иммунная система атакует здоровые суставы тела. Это приводит к болезненному отеку и чаще всего возникает в руках, запястьях и коленях.

Существует восемь признаков этого заболевания:

— боль или ломота в более чем одном суставе;

— скованность более чем в одном суставе;

— болезненность и припухлость более чем в одном суставе;

— одинаковые симптомы на обеих сторонах тела (например, на обеих руках или обоих коленях);

— потеря веса;

— жар;

— усталость;

— слабость.

Ревматоидный артрит может развиться в любом возрасте, но чаще он возникает, когда люди достигают шестидесяти лет. Лечение включает поддержание здорового веса, чему может способствовать здоровая диета.