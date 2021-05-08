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День памяти 8 мая: В Германии хотят увековечить победу над фашизмом

Общество
День памяти 8 мая: В Германии хотят увековечить победу над фашизмом
Федеральное агентство новостей

Берлин, 8 мая. Левая партия ФРГ напомнила о важности Дня освобождения от фашизма. Председатель ЛП Сюзанна Хеннинг-Велльсов считает, что эту дату нужно сделать официальным праздником в Германии.

В ФРГ не принято отмечать День Победы. Для Германии важнее не 9, а 8 мая. Она не побеждала в Великой Отечественной войне, но была освобождена от фашизма, и именно в этот день немецкие вооруженные силы подписали капитуляцию, которая фактически означала выход Третьего рейха из войны.

Уже много лет в Германии отмечают День освобождения от фашизма, но до сих пор он не стал праздником на государственном уровне. Лишь в прошлом году в Берлине его признали выходным днем. Левая партия Германии на протяжении нескольких лет считает, что ситуацию нужно исправлять, о чем сообщает ее официальный сайт.

«Безоговорочная капитуляция вермахта нацистской Германии означала освобождение народа Германии и оккупированных территорий от ужасного нацистского господства. Она была предпосылкой для развития демократического и толерантного общества», — заявляет Сюзанна Хеннинг-Велльсов.

Она добавила, что благодаря освобождению от фашизма немецкие граждане могут спокойно спорить о правильности пути, защите и развитии демократии. Возможность выступать за равноправие, терпимость и прочие ценности появилась именно 8 мая 1945 года.

«Поэтому Левая партия уже много лет выступает за то, чтобы сделать День освобождения общенациональным праздником», — резюмировала председатель.

Ранее историк и экскурсовод Артур Зайлияев в интервью для Федерального агентства новостей рассказал о том, как Севастополь пережил Великую Отечественную войну, а затем, благодаря России, был восстановлен практически из руин.

германия день победы 8 мая партия левых
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