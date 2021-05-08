Психолог рассказала, что убивает отношения в паре

Самара, 8 мая. Замалчивание обид — только часть проблем некогда влюбленных друг в друга людей. Психолог Алена Форкунова объяснила, почему семейная жизнь может закончиться разводом.

Форкунова привела классический пример из своей практики. К ней обратилась женщина, которая не могла решить: попытаться наладить отношения с мужем или все-таки развестись. Спустя много лет муж и жена живут, как соседи: почти не разговаривают, интимной близости давно нет.

В этих случаях психолог в первую очередь интересуется, как пара пришла к такой жизни, ведь так явно было не всегда, передает портал 63.ru. Почти каждый раз ответ одинаков: было много обид, я молчала и терпела. Как правило, на остальных сеансах специалист с пациентом пытаются раскрыть истинные чувства, найти истоки проблемы и новые способы контактирования с партнером. Тогда уже можно будет решить однозначно: сохранить отношения или разойтись.

«Проведя более 30 сессий на тему отношений, могу выделить ряд важных моментов, которые убивают близость в паре: — замалчивание обид/злости и недосказанность;

— нехватка диалога о чувствах, о том, что интересно обоим;

— нехватка общих целей, ценностей, планов на будущее, интереса друг к другу;

— манипуляции;

— непонимание, чего хочется от партнера, отношений, себя;

— слишком сильные ожидания, часто не оформленные в простые и ясные послания;

— чувство вины;

— растворение в партнере».

Ранее психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с ФАН объяснила, как сильной женщине построить отношения. Специалист посоветовала хотя бы раз пройти небольшой курс психотерапии, чтобы «понимать, к чему мы стремимся и почему поступаем определенным образом». По ее словам, если человек с этим разберется, то сможет управлять любой ситуацией и выстраивать самые замечательные отношения вне зависимости от своего социотипа.