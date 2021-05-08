Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 01:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:00
Общество
Монумент жертвам украинских нацистов УПА напоминает крымчанам о преступлениях Киева
00:59
Общество
Берлин отказался от рекомендаций по применению вакцины AstraZeneca
00:59
Общество
Какие продукты могут помочь предотвратить сердечные заболевания и артрит
00:42
Общество
День памяти 8 мая: В Германии хотят увековечить победу над фашизмом
00:37
Общество
Психолог рассказала, что убивает отношения в паре
00:35
Экономика
В ПФР разъяснили, когда стаж не будет учитываться при назначении пенсии
00:04
Политика
Бывший волонтер штаба Навального в Тамбове арестован еще на 25 суток
00:03
Происшествия
Вандалы разрушили военный мемориал в Туапсе
00:00
Общество
Севастополь в 1944 году и 2021-м: тотальная разруха после ВОВ и преображение в России
23:45
Происшествия
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей на пожаре в Мытищах
23:21
Политика
Пушков объяснил слова Блинкена о подрывающей мировой порядок политике США
23:20
Происшествия
Индикатор неисправности сработал на летевшем в Москву Airbus 321
23:16
Весь мир
Суд в Гааге приговорил военного преступника Доминика Онгвена к 25 годам тюрьмы
23:00
Общество
Мировые цены бьют рекорды: как отреагировал на подорожание продуктов российский рынок
22:58
Общество
Гинеколог рассказала об основных симптомах вагинизма у женщин
22:53
Весь мир
Сокращение популяции слонов стало главной темой обсуждения правительства Зимбабве
22:52
Политика
Песков прокомментировал возможность проведения саммита Путина и Байдена
22:46
Весь мир
Президент Танзании прибыла в Кению с целью укрепления торгово-экономических связей
22:45
Происшествия
Двое взрослых и двое детей погибли в страшном ДТП в Татарстане
22:42
Весь мир
Американские инвесторы приступили к активному изучению рынка Зимбабве
Все новости

Психолог рассказала, что убивает отношения в паре

Общество
Психолог рассказала, что убивает отношения в паре
pixabay.com

Самара, 8 мая. Замалчивание обид — только часть проблем некогда влюбленных друг в друга людей. Психолог Алена Форкунова объяснила, почему семейная жизнь может закончиться разводом.

Форкунова привела классический пример из своей практики. К ней обратилась женщина, которая не могла решить: попытаться наладить отношения с мужем или все-таки развестись. Спустя много лет муж и жена живут, как соседи: почти не разговаривают, интимной близости давно нет.

В этих случаях психолог в первую очередь интересуется, как пара пришла к такой жизни, ведь так явно было не всегда, передает портал 63.ru. Почти каждый раз ответ одинаков: было много обид, я молчала и терпела. Как правило, на остальных сеансах специалист с пациентом пытаются раскрыть истинные чувства, найти истоки проблемы и новые способы контактирования с партнером. Тогда уже можно будет решить однозначно: сохранить отношения или разойтись.

«Проведя более 30 сессий на тему отношений, могу выделить ряд важных моментов, которые убивают близость в паре:

— замалчивание обид/злости и недосказанность;
— нехватка диалога о чувствах, о том, что интересно обоим;
— нехватка общих целей, ценностей, планов на будущее, интереса друг к другу;
— манипуляции;
— непонимание, чего хочется от партнера, отношений, себя;
— слишком сильные ожидания, часто не оформленные в простые и ясные послания;
— чувство вины;
— растворение в партнере».

Ранее психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с ФАН объяснила, как сильной женщине построить отношения. Специалист посоветовала хотя бы раз пройти небольшой курс психотерапии, чтобы «понимать, к чему мы стремимся и почему поступаем определенным образом». По ее словам, если человек с этим разберется, то сможет управлять любой ситуацией и выстраивать самые замечательные отношения вне зависимости от своего социотипа.

любовь развод отношения психология
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 101242 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 79439 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 49596 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 42311 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 40634 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Общество / Психолог рассказала, что убивает отношения в паре
Рейтинг@Mail.ru