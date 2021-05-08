В ПФР разъяснили, когда стаж не будет учитываться при назначении пенсии

Москва, 8 мая. Специалисты Пенсионного фонда РФ уточнили правила выхода на страховую пенсию. В некоторых случаях отдельные периоды стажа для россиян засчитываться не будут.

Как напоминает пресс-служба отделения ПФР по Москве и Подмосковью, страховая пенсия по старости формируется в пенсионных коэффициентах (ИПК): чем их больше, тем выше размер пенсии. Формироваться же они могут как за страховые, так и за нестраховые периоды (когда человек не работает, но его пенсионные права на страховую пенсию при этом формируются).

По российским законам в страховой стаж засчитывается период ухода за ребенком до полутора лет. Тут есть одно ограничение: если детей несколько, в стаж идет не более шести лет. Также в страховой стаж включают период ухода за ребенком-инвалидом.

«Важно! Нестраховые периоды — уход за детьми до 1,5 года, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву — в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии за длительный стаж (42 года для мужчин и 37 лет для женщин), не засчитываются», — добавили в ПФР.

Чтобы уйти на пенсию в этом году, нужно иметь не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент. В ПФР напомнили, что узнать о своих сформированных правах можно в личном кабинете на сайте фонда, на портале «Госуслуги» или через МФЦ.

Ранее в НИИ труда разъяснили, как самостоятельно можно рассчитать размер будущей пенсии. Для этого используется формула: страховая пенсия по старости в месяц = (А х В) + С, где А — это индивидуальные пенсионные коэффициенты, В — стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию, С — фиксированная выплата. Узнать количество ИПК можно несколькими способами: сделать запрос на сайте «Госуслуги», сделать расчет на портале ПФР или рассчитать их самостоятельно.