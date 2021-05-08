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Бывший волонтер штаба Навального в Тамбове арестован еще на 25 суток

Политика
Бывший волонтер штаба Навального в Тамбове арестован еще на 25 суток
pixabay.com

Тамбов, 8 мая. Сотрудник штаба Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) задержан в Тамбове.

Речь идет об Владимире Мурзине, который уже отсидел десять суток в спецприемнике по статье об организации несанкционированной акции 31 января из-за репоста с ее анонсом. Волонтер 7 мая вышел из спецприемника, но правоохранители его вновь задержали и доставили в отделение полиции Тамбова.

Вечером в пятницу Октябрьский районный суд Тамбова арестовал Владимира Мурзина на 25 суток по статье о повторном нарушении митингового законодательства. Об этом сообщает телеграм-канал «ОВД-Инфо».

Около 40 сотрудников ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включена в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) могли сбежать из России из-за дела об экстремизме. Есть основания полагать, что побег связан с угрозой признания структур экстремистскими.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

задержание фбк штаб навального
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