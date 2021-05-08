Вандалы разрушили военный мемориал в Туапсе

Туапсе, 8 мая. Вандалы накануне Дня Победы разрушили военный мемориал (Комсомольской стойкости) на горе Семашко в Туапсе.

Разбиты памятные таблички. Сотрудники полиции уже зарегистрировали материал и начали проверку.

Памятник был установлен в память о проведенной в 1942 году Туапсинской оборонительной операции, которая стала одной из наиболее важных частей битвы за Кавказ.

Ранее в прокуратуре Амурской области сообщили, что юные жители села Тамбовка испортили портреты ветеранов Великой Отечественной войны на площади Победы. Инцидент произошел 9 апреля. В обеденное время двое подростков разбили пять табличек с фотографиями героев войны.