Пушков объяснил слова Блинкена о подрывающей мировой порядок политике США

Москва, 7 мая. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в последние годы политика Вашингтона «подрывала мировой порядок».

Политик поделился мнением в своем Telegram-канале. По его словам, заявление Блинкена не было самокритикой или признанием преступных действий США. Слова госсекретаря в первую очередь являются камнем в «огород» администрации американского экс-президента Дональда Трампа, считает российский сенатор.

Пушков считает, что слова Блинкена были признанием того, что США намерены продолжить утверждать свою гегемонию.

«Это и есть «порядок, основанный на правилах», — подчеркнул российский сенатор.

Россия и другие страны не принимают такие «правила однополярного мира», считает сенатор. В словах Блинкена он увидел попытку подменить международное право «собственным произволом».

Ранее госсекретарь заявил о разрушении уверенности в следовании США «порядку, основанному на правилах». По словам чиновника, подрыв веры произошел после некоторых действий Вашингтона.