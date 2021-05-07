Индикатор неисправности сработал на летевшем в Москву Airbus 321

Москва, 7 мая. Экстренные службы сообщили о срабатывании датчика неисправности в самолете Airbus 321, который летел в Москву.

Борт двигался из Симферополя, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя в экстренных службах. Сообщается, что сработал индикатор «Неисправность управления носовой стойки».

Недавно пассажиры рейса Оренбург — Москва задержались на шесть часов в аэропорту из-за проблемы с закрылками самолета. Около 70 человек пришлось посадить в другой борт. Boeing-738 в настоящее время осматривают.