Гинеколог рассказала об основных симптомах вагинизма у женщин

Москва, 7 мая. Гинеколог Таня Адиб рассказала о симптомах вагинизма у женщин и описала опасности, которыми грозит недуг.

Вагинизмом называют рефлекторное сокращение мышц влагалища, которое делает невозможным гинекологический осмотр, половой акт и даже введение тампона. Это психосоматическое состояние может быть связано со страхом перед беременностью, перенесенным насилием, болезненным первым половым актом, депрессией или глубокими убеждениями в неправильности секса, сообщает портал Дни24.

Гинеколог Таня Адиб отметила, что симптомы вагинизма включают невозможное либо трудное проникновение во влагалище, сильный страх и боль. При этом женщина избегает секса, так как теряет половое влечение.

В 95% случаях заболевание поддается лечению. В терапевтических целях применяются разговор с психологом и упражнения. Иногда врачи советуют вагинальные расширители. Для увеличения шансов обратиться за помощью к специалисту женщине следует вместе с партнером.

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