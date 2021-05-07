Суд в Гааге приговорил военного преступника Доминика Онгвена к 25 годам тюрьмы

Амстердам, 7 мая. Комиссия Международного суда ООН в Гааге приговорила бывшего командира угандийской националистической повстанческой группировки «Господняя армия сопротивления» (ЛРА) Доминика Онгвена к 25 годам тюремного заключения за военные преступления.

По словам судий, вердикт равноценен совершенным Онгвеном злодеяниям, среди которых они выделили многочисленные убийства рядовых граждан, изнасилования, сексуальное порабощение несовершеннолетних, похищения детей и пытки. Следствием также зафиксированы данные о каннибализме. Согласно полученной от свидетелей информации, Доминик Онгвен приказал своим бойцам «убить, приготовить и съесть» мирных жителей. Большинство же пунктов, по которым его признали виновным, связаны с нападениями подконтрольной ему бригады в 2002–2005 годах на четыре лагеря для беженцев в северной части Уганды.

В июле 2005 г. суд выдал ордера на арест пяти командиров ЛРА, включая Джозефа Кони, Винсента Отти, Раску Луквию, Окота Одхиамбо и Доминика Онгвена. Неизвестные боевики убили Луквию и Отти в 2006 и 2007 годах, тело Одхиамбо найдено в 2015 г. в Центральноафриканской республике (ЦАР), в то время как Кони все еще остается на свободе и, по предварительной информации, прячется в обширных лесах ЦАР и Демократической Республики Конго (ДРК).

Ранее сообщалось о дестабилизации ситуации и протестах в ДРК из-за бездействия миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН в стране (МООНСДРК), которые не выполняют собственных обязанностей, оставляя жителей государства один на один с радикалами.