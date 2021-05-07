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Песков прокомментировал возможность проведения саммита Путина и Байдена

Политика
Песков прокомментировал возможность проведения саммита Путина и Байдена
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 7 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении анализа ситуации вокруг возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Представитель Кремля ответил на вопрос о том, дала ли Россия официальное согласие на саммит глав двух государств.

«Мы продолжаем анализировать ситуацию», — цитирует ответ Пескова ТАСС.

Ранее Байден предположил, что саммит может состояться в июне. Байден также прокомментировал свои намерения встретиться с российским политиком.

О готовности предоставить площадку для возможной встречи Путина и Байдена уже заявил МИД Словении.

путин песков байден
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