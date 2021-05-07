Сокращение популяции слонов стало главной темой обсуждения правительства Зимбабве

Хараре, 7 мая. Правительство Зимбабве рассматривает возможность массового убийства слонов, известного как «отбраковка», впервые с 1988 года, чтобы сократить 100-тысячную популяцию животных.

Зимбабве — второе по численности слонов государство в мире после соседней Ботсваны. Власти утверждают, что большое количество животных приводит к разрушению среды обитания, необходимой для других видов, и к росту опасных взаимодействий между людьми и животными.

«Мы пытаемся найти способ решения данной проблемы, окончательный вердикт вынесет правительство страны», — заявил министр окружающей среды, климата, туризма и гостеприимства Мангалисо Ндлову.

В 1988 году численность сократилась до 50 000 особей. Ранее государственные органы начали продавать лицензии на отстрел полутысячи слонов редкого вида, оправдывая эту ситуацию пандемией COVID-19.