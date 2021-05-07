Двое взрослых и двое детей погибли в страшном ДТП в Татарстане

Казань, 7 мая. Четыре человека, в том числе двое детей, стали жертвами столкновения двух легковых автомобилей в Агрызском районе Татарстана, сообщили в ГУ МВД.

ДТП произошло в 18:20 на дороге Агрыз — Красный Бор. Водитель Nissan Almera 1995 года рождения не справился с управлением после завершения обгона, зацепил боковой отбойник моста и оказался на встречной полосе. Там легковушка столкнулась с Kia Rio, которой управлял мужчина 1990 года рождения.

«После столкновения машину Nissan отбросило на обочину и произошло возгорание автомобиля», — цитирует собеседника из ГУ МВД ТАСС.

В результате аварии погибли двое взрослых, а также две девочки 2017 и 2015 годов рождения, один человек госпитализирован.

Ранее в Казани молодой лихач сбил полицейского, пытаясь защитить друга-преступника. Инцидент произошел поздней ночью 5 мая на привокзальной площади международного аэропорта «Казань».