Президент Танзании прибыла в Кению с целью укрепления торгово-экономических связей

Найроби, 7 мая. Президент Танзании Сулуху Хассан прибыла с двухдневным визитом в Кению для участия в торгово-экономических переговорах. На встрече присутствовали кенийский лидер, представители частного и государственного сектора, бизнесмены и чиновники.

Основной темой обсуждения стало расширение экономических связей между странами. Президент Танзании подчеркнула необходимость в поддержании и развитии частных предприятий. Она также заверила участников в намерении устранения нетарифных барьеров, нерегулярного налогообложения и строгих требований к получению разрешения на работу.

Глава Кении Ухуру Кениата призвал к расширению торговли, включая полную отмену ограничений на импорт кукурузы, а также согласованию применения тестов на коронавирус. Возобновившаяся активность властей двух стран создает прочный плацдарм для расширения экономических связей государств Восточной Африки.

Ранее Самия Сулуху Хасан и лидер Уганды Йовери Мусевени подписали соглашение о строительстве восточноафриканского нефтепровода, стоимость которого оценивается в 3,5 млрд долларов США.