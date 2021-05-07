Американские инвесторы приступили к активному изучению рынка Зимбабве

Хараре, 7 мая. Политика властей Зимбабве, а также экономические реформы продолжают притягивать потенциальных инвесторов и зарубежные капиталы. Большой интерес к природным ресурсам страны проявили американские бизнесмены, одним из которых является Уэсли Кларк, отставной генерал и основатель НКО Renew Together.

Несмотря на то, что правительство США ввело незаконные санкции против Зимбабве, американские бизнесмены стремятся выйти на зимбабвийский рынок и инвестировать в него.

«Наш поверенный в делах Томас Гастингс приветствовал в посольстве США отставного генерала Уэсли Кларка. Он посещает Зимбабве как частное лицо, заинтересованное в том, чтобы узнать больше о деловых возможностях», — говорится в заявлении посольства США, опубликованном в Twitter.

Бизнесмен является владельцем НКО Renew Together, созданной для продвижения американских экономических интересов за границей. Также он руководит консалтинговой фирмой Wesley K. Clark and Associates и является председателем и главным исполнительным директором инвестиционного банка Enverra. Кларк работал с более чем 100 частных и государственных компаний в области энергетики, безопасности и финансовых услуг.

Ранее сообщалось о развертывании крупных экономических реформ президента республики Эммерсона Мнангагва.