Слушаем Носорожку: муж Нетребко и Туриченко обменялись любезностями после «Маски»

Баку, 7 мая. Оперный певец, тенор и супруг известной вокалистки Анны Нетребко Юсиф Эйвазов все еще находится под впечатлением после участия в шоу «Маска».

Музыкант устроил себе отпуск в Баку, где живут его мама и сестра. Проект, в котором он участвовал в маске Ламы и занял второе место, все еще не отпускает Эйвазова. Во время шоу он подружился со своим конкурентом Кириллом Туриченко, который прятался за маской Носорога.

Во время поездки по улицам Баку на Lamborghini Эйвазов признался, что продолжает наслаждаться вокалом Кирилла Туриченко.

«Носорожек, катаемся по Баку на «Ламбо» и слушаем. Что мы слушаем? Носорожку слушаем!» — говорит на видео в сторис Instagram музыкант.

В машине в этот момент звучит песня «Мы так нелепо разошлись», которую Носорог исполнил в полуфинале шоу. Тогда же его и разоблачили.

Туриченко не остался в стороне, опубликовав в сторис на своей странице ответное видео, в котором он также сидит в машине и слушает песню в исполнении Эйвазова.

«Кого я могу слушать? Только тебя! Спасибо тебе, друг, за эту песню», — говорит на видео Туриченко.

Финал второго сезона «Маски» завершился победой певца Jony, выступавшего в костюме Крокодила. На втором месте оказался Эйвазов, а на третьем — экс-участница «Фабрики звезд» Юлия Паршута, выходившая на сцену в костюме Змеи.

Благодаря высоким рейтингам создатели «Маски» продлили шоу на третий сезон. Хотя зрители шоу считают, что в новом сезоне нужно сменить состав жюри.