Более десяти женщин войдут в новый состав Национальной Ассамблеи ЦАР

Банги, 7 мая. Решением Конституционного суда ЦАР утверждены результаты повторных и частичных региональных выборов, итогом которых стало назначение 90 из 140 депутатов Национальной Ассамблеи. Одиннадцать из них — женщины.

«Двух избрали в первом туре, пять — во втором и четыре по результатам частичного голосования», — отметил пресс-секретарь национального избирательного управления (ANE) Теофил Момокоама.

Однако состав Национальной Ассамблеи еще не сформирован полностью, и количество женщин в ней может увеличиться. Как сообщил официальный представитель ANE, среди кандидатов на оставшиеся 50 мест присутствует еще 10 центральноафриканок.

Выборы парламентариев пройдут 23 мая текущего года, однако Национальная Ассамблея уже начала работу в сокращенном составе. Это вызвано масштабной программой развития экономики, которую претворяет в жизнь правительство республики.

Следует отметить, что власти ЦАР уделяют повышенное внимание улучшению положения женщин. И даже на ключевых должностях в кабинете министров сидят две центральноафриканки: глава Минобороны Мари-Ноэль Кояра и руководитель МИД Сильви Байпо-Темон.