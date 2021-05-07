Правительственная армия ЦАР зачистила от боевиков город Бангасу

Банги, 7 мая. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) смогли выбить остатки боевиков «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) из города Бангасу, численность которого достигает 50 тысяч человек.

Населенный пункт находится на юго-востоке Центральноафриканской Республики и представляет стратегическое значение, так как граничит с Демократической Республикой Конго, где располагаются многочисленные незаконные вооруженные формирования. Бандиты и союзные им наемники бежали через этот город, оставляя за собой оружие и боеприпасы.

Аккаунт правительства ЦАР в Facebook опубликовал сообщение с поздравлением бойцов FACA и граждан страны.

Натренированные российскими инструкторами военнослужащие ВС ЦАР продолжают операцию по зачистке территорий от недобитых радикалов.

Пока бойцы правительственной армии ликвидируют остатки сторонников экс-президента Франсуа Бозизе, власти республики занимаются восстановлением государства и экономики.