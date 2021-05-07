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Избирком ЦАР провел переподготовку сотрудников избирательных участков

  /   Обновлено: 07 мая 2021 22:34
Весь мир
Избирком ЦАР провел переподготовку сотрудников избирательных участков
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 7 мая. Национальное избирательное управление ЦАР (ANE) провело серию семинаров по переподготовке инструкторов, которые обеспечат проведение голосования за недостающих членов парламента республики.

Всеобщие выборы в ЦАР состоялись в декабре прошлого года на фоне активизации бандитов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). На большинстве участков национальной армии при поддержке руандийских военнослужащих и российских инструкторов удалось провести безопасное голосование. Но в некоторых местах проблемы с охраной помешали волеизъявлению народа.

Пресс-секретарь ANE Теофил Момокоама сообщил, что после второго тура региональных выборов из 140 мест в парламенте заняты лишь 90. Имена еще 50 депутатов предстоит определить в конце месяца. В 42 округах понадобилось повторное голосование, а еще в восьми оно осуществится впервые. Мероприятие запланировано на 23 мая.

Чтобы предстоящие выборы прошли без нареканий, ANE приняло решение организовать дополнительное обучение инструкторов, которые будут работать с сотрудниками избирательных участков.

«Мы прослушали курс переподготовки по заполнению протоколов и пересчету голосов, чтобы иметь возможность тренировать членов участковых комиссий. Надеюсь, что все пройдет лучше, чем в прошлый раз, когда было много испорченных бюллетеней.

В связи с этим мы также призываем всех кандидатов привлечь внимание электората к аккуратности, чтобы избежать еще большего количества недействительных бланков», — отметила участница курсов Бернадетт Одиль Нгбаконго.

Особое внимание в рамках переподготовки уделялось методам противодействия распространению COVID-19. Об этом рассказала вице-президент ANE Сабина Ндуте Тандос.

После дополнительных выборов, которые пройдут в конце месяца, потребуется некоторое время на пересчет голосов и вынесение вердикта Конституционного суда республики. Однако первые 90 депутатов Национальной Ассамблеи уже приступили к работе, поскольку развернутая правительством ЦАР программа восстановления экономики государства требует активной законотворческой деятельности.

африка цар
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