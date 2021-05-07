Умер экс-секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

Москва, 7 мая. Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер в Москве. Ему было 100 лет. Об этом сообщили в правительстве Томской области.

Лигачев также являлся почетным гражданином Томской области. Отмечается, что бывший секретарь скончался вечером 7 мая в Москве. Причина и обстоятельства смерти не уточняются. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

Лигачев родился в 1920 году в Томской губернии. 26 декабря 1983 года был избран секретарем ЦК КПСС. В апреле 1985 года его избрали членом Политбюро ЦК КПСС.

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