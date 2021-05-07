Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 23:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:21
Политика
Пушков объяснил слова Блинкена о подрывающей мировой порядок политике США
23:20
Происшествия
Индикатор неисправности сработал на летевшем в Москву Airbus 321
23:16
Весь мир
Суд в Гааге приговорил военного преступника Доминика Онгвена к 25 годам тюрьмы
23:00
Общество
Мировые цены бьют рекорды: как отреагировал на подорожание продуктов российский рынок
22:58
Общество
Гинеколог рассказала об основных симптомах вагинизма у женщин
22:53
Весь мир
Сокращение популяции слонов стало главной темой обсуждения правительства Зимбабве
22:52
Политика
Песков прокомментировал возможность проведения саммита Путина и Байдена
22:46
Весь мир
Президент Танзании прибыла в Кению с целью укрепления торгово-экономических связей
22:45
Происшествия
Двое взрослых и двое детей погибли в страшном ДТП в Татарстане
22:42
Весь мир
Американские инвесторы приступили к активному изучению рынка Зимбабве
22:37
Весь мир
Более десяти женщин войдут в новый состав Национальной Ассамблеи ЦАР
22:36
Весь мир
Правительственная армия ЦАР зачистила от боевиков город Бангасу
22:34
Шоу-бизнес
Слушаем Носорожку: муж Нетребко и Туриченко обменялись любезностями после «Маски»
22:33
Весь мир
Избирком ЦАР провел переподготовку сотрудников избирательных участков
22:26
Весь мир
СМИ ЦАР назвали внедрение инноваций ключом к развитию сельского хозяйства страны
22:26
Происшествия
Умер экс-секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
22:21
Происшествия
Спасатели нашли тело пятого погибшего при пожаре в Мытищах
22:21
Весь мир
Посол Китая в ЦАР рассказал об основных направлениях сотрудничества Пекина и Банги
22:20
Политика
Рэпер Слава КПСС намерен пойти на выборы в Госдуму РФ
22:00
Спорт
УЕФА назначил наказание клубам, покинувшим Суперлигу
Все новости

Умер экс-секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

  /   Обновлено: 07 мая 2021 22:40
Происшествия
Умер экс-секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
pixabay.com  /  Artem_Apukhtin

Москва, 7 мая. Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер в Москве. Ему было 100 лет. Об этом сообщили в правительстве Томской области.

Лигачев также являлся почетным гражданином Томской области. Отмечается, что бывший секретарь скончался вечером 7 мая в Москве. Причина и обстоятельства смерти не уточняются. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

Лигачев родился в 1920 году в Томской губернии. 26 декабря 1983 года был избран секретарем ЦК КПСС. В апреле 1985 года его избрали членом Политбюро ЦК КПСС.

ФАН сообщал, что футбольный эксперт и комментатор Леонид Генусов скончался на 63-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти известного комментатора могла стать остановка сердца.

100 лет цк кпсс лигачев
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 101242 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 79439 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 49596 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 42311 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 40634 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Происшествия / Умер экс-секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Рейтинг@Mail.ru