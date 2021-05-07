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СМИ ЦАР назвали внедрение инноваций ключом к развитию сельского хозяйства страны

Весь мир
СМИ ЦАР назвали внедрение инноваций ключом к развитию сельского хозяйства страны
facebook.com  /  @ngrebadapm

Банги, 7 мая. Журналисты центральноафриканского издания Oubangui Medias проанализировали возможности для развития аграрного сектора в ЦАР и пришли к выводу, что успех кроется в повышении производительности за счет внедрения современных методов ведения хозяйства.

Разгром действовавших в ЦАР вооруженных группировок позволил правительству республики вплотную заняться восстановлением национальной экономики. И одним из важнейших направлений на этом пути является сельское хозяйство.

Однако журналисты Oubangui Medias предостерегают от увлечения масштабными проектами. По их мнению, важнее сосредоточиться на диверсификации производства, внедрении инноваций и отходе от традиционных социально-экономических структур.

Именно мелкие хозяйства позволят превратить пустующие просторы ЦАР в плодородные поля. Таким образом у местных жителей будет возможность бороться со спекулянтами, которые получают выгоду от импорта продовольствия в ущерб развитию бизнеса.

СМИ ЦАР назвали внедрение инноваций ключом к развитию сельского хозяйства страны
facebook.com  / @ngrebadapm

Граждане ЦАР, проживающие в сельской местности, сильнее всего пострадали от действий бандитов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Теперь, когда вооруженные бандформирования уничтожены, именно население деревень больше других нуждается в помощи правительства для возвращения к достойному уровню жизни.

Для этого в стране запущен проект обновления аграрной базы данных, предусматривающий картографирование сельскохозяйственных угодий для последующего анализа и проведения необходимых реформ. Также власти внедряют производство кукурузы для изготовления хлеба и занимаются поиском иностранных инвесторов для развития отрасли. Одним из таких партнеров ЦАР может стать Россия.

африка цар
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