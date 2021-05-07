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Рэпер Слава КПСС намерен пойти на выборы в Госдуму РФ

Политика
Рэпер Слава КПСС намерен пойти на выборы в Госдуму РФ
Пресс-служба PREMIER

Москва, 7 мая. Рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов), известный также под псевдонимом Гнойный, намерен выдвинуться в Госдуму.

Свое намерение он выразил во время прямого эфира на своем Youtube-канале. Он заявил, что принял данное решение после беседы с друзьями из партии «Зеленая альтернатива».

«Они меня решили поддержать. Я хочу быть депутатом», — заявил он.

Накануне партия «Зеленая альтернатива» объявила о своем участии в выборах в Госдуму. Глава политического объединения Руслан Хвостов предупредил, что претендовать на места будут неожиданные кандидаты.

Ранее в ее список согласился войти популярный художник Вася Ложкин. Известно, что «зеленые» также ведут переговоры о выдвижении в Госдуму со стилистом Сергеем Зверевым.

Накануне политолог и журналист Юрий Светов в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» заявил, что явка на выборы в Госдуму может составить более 50%. При этом данный показатель может быть выше, чем в прошлые годы.

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