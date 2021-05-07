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Спорт
УЕФА назначил наказание клубам, покинувшим Суперлигу
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УЕФА назначил наказание клубам, покинувшим Суперлигу

Спорт
УЕФА назначил наказание клубам, покинувшим Суперлигу
thesuperleague.com  /  EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY, S.L.

Ньон, 7 мая. Девять из 12 клубов из Суперлиги представили УЕФА «Декларацию о приверженности клубов», согласно которой они признают свою ошибку и готовы понести финансовое наказание.

Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций сообщает, что футбольные клубы «Атлетико Мадрид», «Милан», «Интер», а также английские команды «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» окончательно признали идею с реализацией турнира «Суперлига» провальной.

Согласно подписанной декларации, клубы открыто соглашаются и принимают Устав УЕФА. Также они обязаны прекратить свое участие в Суперлиге и прервать имеющиеся связи с оставшимися командами.

«Эти клубы быстро осознали свою ошибку и предприняли действия, чтобы продемонстрировать свое раскаяние и приверженность европейскому футболу. О командах, оставшихся в так называемой Суперлиге, этого сказать нельзя, и УЕФА будет разбираться с ними дальше», — заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

В качестве жеста доброй воли девять клубов пожертвуют 15 млн евро на детско-юношеский футбол. При этом экс-участники Суперлиги согласились сократить свои призовые за участие в турнирах УЕФА на 5 процентов в течение одного сезона. Сумма будет распределена между остальными европейскими командами.

Если клубы нарушат декларацию, то будут обязаны выплатить по 50 млн евро. В случае принятия участия в несанкционированных турнирах им полагается штраф в размере 100 млн евро.

Ранее спортивный функционер Петр Казанский объяснил, почему российские футболисты получают такие большие зарплаты.

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