Посол Китая в ЦАР рассказал об основных направлениях сотрудничества Пекина и Банги

Банги, 7 мая. Посол КНР в Центральноафриканской Республике Чэнь Дун рассказал о многоплановом сотрудничестве Пекина и Банги на пути экономического и социального развития африканского государства.

Еще в 2019 году, на церемонии празднования 70-летнего юбилея Китайской Народной Республики посол Чэнь Дун выделил четыре основных направления взаимодействия ЦАР и КНР — это здравоохранение, инфраструктура, сельское хозяйство и образование. Со временем к данному перечню прибавились еще контакты по линии безопасности. Однако на общем фоне они выглядят достаточно скромно.

В связи с пандемией COVID-19 особенно ярко проявилась китайская помощь ЦАР в медицинской области. Пекин предоставил республике более 340 000 масок, 30 000 тестовых наборов и 150 000 доз вакцины от коронавируса собственного производства.

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Не менее важным было сотрудничество в области энергетической инфраструктуры. На деньги китайских инвесторов рядом с Банги идет строительство солнечной электростанции, которая по плану даст первый ток в начале следующего года. Это позволит избавить жителей столицы от нередких проблем с электричеством. Также намечена модернизация уличного освещения в городе, предусматривающая установку независимых от электросети фонарей с индивидуальными фотоэлементами.

В секторе сельского хозяйства ведущую роль сыграла технология Juncao, разработанная Китайским университетом сельского и лесного хозяйства Фуцзянь. Это метод выращивания съедобных грибов, обеспечивающий устойчивое производство продуктов питания с минимальными затратами и без нанесения вреда окружающей среде. Предполагается, что внедрение Juncao поможет искоренить нищету в ЦАР.

Развитие взаимодействия в области просвещения отразилось в планах создать на базе Университета Банги институт Конфуция. Там пройдут обучение не только студенты, интересующиеся культурой Поднебесной, но и местные преподаватели китайского языка. Посол Чэнь Дун выражает надежду, что институт станет мостом дружбы, который укрепит взаимопонимание между народами КНР и ЦАР.

facebook.com / @Renaissance.cf

Однако, глядя на реализацию программ китайской помощи Центральноафриканской Республике, можно отметить, что в последние месяцы она несколько замедлилась. Причиной стала активизация накануне декабрьских выборов боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

В борьбе с радикалами на первый план вышла поддержка со стороны России, которая не обладает финансовыми ресурсами Китая, зато имеет обширные компетенции в области обеспечения безопасности. Благодаря тренировкам у российских инструкторов и консультативной помощи специалистов из РФ Вооруженные силы ЦАР восстановили контроль над территорией страны и к началу апреля разбили действовавшие в республике группировки.

Это позволило правительству африканского государства заняться восстановлением национальной экономики. Однако, несмотря на обширные возможности Китая в данном направлении, власти ЦАР отдают предпочтение сотрудничеству с российскими компаниями. Об этом во время визита в Москву заявил министр-координатор по капитальному строительству и стратегическим инвестициям республики Паскаль Бида Коягбеле.

Впрочем, ни о каком соперничестве РФ и КНР речи не идет, поскольку, как отметил президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера, места в ЦАР хватит всем.