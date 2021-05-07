Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 23:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:21
Политика
Пушков объяснил слова Блинкена о подрывающей мировой порядок политике США
23:20
Происшествия
Индикатор неисправности сработал на летевшем в Москву Airbus 321
23:16
Весь мир
Суд в Гааге приговорил военного преступника Доминика Онгвена к 25 годам тюрьмы
23:00
Общество
Мировые цены бьют рекорды: как отреагировал на подорожание продуктов российский рынок
22:58
Общество
Гинеколог рассказала об основных симптомах вагинизма у женщин
22:53
Весь мир
Сокращение популяции слонов стало главной темой обсуждения правительства Зимбабве
22:52
Политика
Песков прокомментировал возможность проведения саммита Путина и Байдена
22:46
Весь мир
Президент Танзании прибыла в Кению с целью укрепления торгово-экономических связей
22:45
Происшествия
Двое взрослых и двое детей погибли в страшном ДТП в Татарстане
22:42
Весь мир
Американские инвесторы приступили к активному изучению рынка Зимбабве
22:37
Весь мир
Более десяти женщин войдут в новый состав Национальной Ассамблеи ЦАР
22:36
Весь мир
Правительственная армия ЦАР зачистила от боевиков город Бангасу
22:34
Шоу-бизнес
Слушаем Носорожку: муж Нетребко и Туриченко обменялись любезностями после «Маски»
22:33
Весь мир
Избирком ЦАР провел переподготовку сотрудников избирательных участков
22:26
Весь мир
СМИ ЦАР назвали внедрение инноваций ключом к развитию сельского хозяйства страны
22:26
Происшествия
Умер экс-секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
22:21
Происшествия
Спасатели нашли тело пятого погибшего при пожаре в Мытищах
22:21
Весь мир
Посол Китая в ЦАР рассказал об основных направлениях сотрудничества Пекина и Банги
22:20
Политика
Рэпер Слава КПСС намерен пойти на выборы в Госдуму РФ
22:00
Спорт
УЕФА назначил наказание клубам, покинувшим Суперлигу
Все новости

Посол Китая в ЦАР рассказал об основных направлениях сотрудничества Пекина и Банги

Весь мир
Посол Китая в ЦАР рассказал об основных направлениях сотрудничества Пекина и Банги
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 7 мая. Посол КНР в Центральноафриканской Республике Чэнь Дун рассказал о многоплановом сотрудничестве Пекина и Банги на пути экономического и социального развития африканского государства.

Еще в 2019 году, на церемонии празднования 70-летнего юбилея Китайской Народной Республики посол Чэнь Дун выделил четыре основных направления взаимодействия ЦАР и КНР — это здравоохранение, инфраструктура, сельское хозяйство и образование. Со временем к данному перечню прибавились еще контакты по линии безопасности. Однако на общем фоне они выглядят достаточно скромно.

В связи с пандемией COVID-19 особенно ярко проявилась китайская помощь ЦАР в медицинской области. Пекин предоставил республике более 340 000 масок, 30 000 тестовых наборов и 150 000 доз вакцины от коронавируса собственного производства.

Посол Китая в ЦАР рассказал об основных направлениях сотрудничества Пекина и Банги
facebook.com  / @Renaissance.cf

Не менее важным было сотрудничество в области энергетической инфраструктуры. На деньги китайских инвесторов рядом с Банги идет строительство солнечной электростанции, которая по плану даст первый ток в начале следующего года. Это позволит избавить жителей столицы от нередких проблем с электричеством. Также намечена модернизация уличного освещения в городе, предусматривающая установку независимых от электросети фонарей с индивидуальными фотоэлементами.

В секторе сельского хозяйства ведущую роль сыграла технология Juncao, разработанная Китайским университетом сельского и лесного хозяйства Фуцзянь. Это метод выращивания съедобных грибов, обеспечивающий устойчивое производство продуктов питания с минимальными затратами и без нанесения вреда окружающей среде. Предполагается, что внедрение Juncao поможет искоренить нищету в ЦАР.

Развитие взаимодействия в области просвещения отразилось в планах создать на базе Университета Банги институт Конфуция. Там пройдут обучение не только студенты, интересующиеся культурой Поднебесной, но и местные преподаватели китайского языка. Посол Чэнь Дун выражает надежду, что институт станет мостом дружбы, который укрепит взаимопонимание между народами КНР и ЦАР.

Посол Китая в ЦАР рассказал об основных направлениях сотрудничества Пекина и Банги
facebook.com  / @Renaissance.cf

Однако, глядя на реализацию программ китайской помощи Центральноафриканской Республике, можно отметить, что в последние месяцы она несколько замедлилась. Причиной стала активизация накануне декабрьских выборов боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

В борьбе с радикалами на первый план вышла поддержка со стороны России, которая не обладает финансовыми ресурсами Китая, зато имеет обширные компетенции в области обеспечения безопасности. Благодаря тренировкам у российских инструкторов и консультативной помощи специалистов из РФ Вооруженные силы ЦАР восстановили контроль над территорией страны и к началу апреля разбили действовавшие в республике группировки.

Это позволило правительству африканского государства заняться восстановлением национальной экономики. Однако, несмотря на обширные возможности Китая в данном направлении, власти ЦАР отдают предпочтение сотрудничеству с российскими компаниями. Об этом во время визита в Москву заявил министр-координатор по капитальному строительству и стратегическим инвестициям республики Паскаль Бида Коягбеле.

Впрочем, ни о каком соперничестве РФ и КНР речи не идет, поскольку, как отметил президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера, места в ЦАР хватит всем.

африка цар
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 101242 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 79439 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 49596 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 42311 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 40634 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Весь мир / Посол Китая в ЦАР рассказал об основных направлениях сотрудничества Пекина и Банги
Рейтинг@Mail.ru