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Журналист из ЦАР призвал к консолидации элит против неоколониальной политики Парижа

Весь мир
Журналист из ЦАР призвал к консолидации элит против неоколониальной политики Парижа
pixabay.com  /  user:1966666

Банги, 7 мая. Центральноафриканский журналист По Венан Мбуа отмечает коренное изменение главного действующего лица в борьбе за процветание ЦАР. Раньше это были военнослужащие, освобождавшие страну от бандитов. Теперь же на первый план выходят национальные элиты, которым предстоит изменить международный имидж республики и избавить ее от давления со стороны Франции.

Кризис в отношениях между Банги и Парижем, который назревал уже давно, в последние дни перешел практически в открытое противостояние. Сообщается о планах оппозиции на средства посольства Франции подкупить независимых депутатов в Национальной ассамблее. Это должно обеспечить противникам действующей власти возможность манипулировать решениями законодательного органа ЦАР.

Параллельно французские СМИ начали информационную атаку на российских инструкторов, которые помогли повысить боеспособность национальной армии ЦАР.

Центральноафриканцы видят, что возвращение мира в страну произошло при непосредственной поддержке Москвы. Именно поэтому они осуждают антироссийские вбросы прозападных медиа.

Журналист из ЦАР призвал к консолидации элит против неоколониальной политики Парижа
Prt Scr facebook.com  / @Axime Cesaire Oronindji

Однако По Венан Мбуа уверен, что фокус борьбы уже сместился на международную арену. И чтобы избавиться от настойчивых попыток Парижа проводить в ЦАР неоколониальную политику элиты республики должны озаботиться созданием нового имиджа страны на международной арене.

В доказательство журналист приводит пример Руанды. Центральноафриканское государство также пострадало от вмешательства Франции, которое привело к геноциду 1994 года.

Тем не менее за последнее десятилетие руандийским властям удалось превратить страну в экономический, научный и культурный центр региона. При этом Париж лишился влияния на Руанду и вынужден налаживать контакты с Кигали на равных.

Журналист из ЦАР призвал к консолидации элит против неоколониальной политики Парижа
Федеральное агентство новостей  / 

Во многом это результат грамотной и последовательной панафриканской политики президента Кагаме. И даже если это искусственно созданное представление, то, как отмечает Мбуа, в этом нет ничего страшного. В публичной дипломатии именно внешний образ играет первостепенное значение. Аналогичный имидж, по мнению журналиста, необходимо создавать и руководству ЦАР.

На сегодняшний день восприятие страны на международном уровне не соответствует действительности. Но чтобы убедить остальные государства в перспективности Центральноафриканской Республики необходима стратегия публичной дипломатии, которую разделяют все те, чьи действия могут повлиять на жизнь страны. Это потребует от политического руководства в первую очередь не финансовых вложений, а решительных действий и неукоснительного выполнения взятых на себя обязательств, уверен По Венан Мбуа.

Следует отметить, что размышления центральноафриканского журналиста совпадают с решениями, принятыми президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера. После завершения борьбы с боевиками он развернул масштабную кампанию восстановления экономики и социальной сферы. А первым шагом стала организация республиканского диалога.

Фостен-Арканж Туадера
facebook.com  / @Renaissance.cf

На предварительном этапе глава государства проводит консультации со всеми участниками политического процесса в ЦАР, чтобы выявить самые важные для граждан вопросы.

«Общая работа приведет к восстановлению Центральноафриканской Республики. Для этого необходимо активное содействие всех сыновей и дочерей нации. Я верю, что консультации выявят факторы, которые мешают нашей стране выйти из кризиса», — заявил Туадера.

Задуманная президентом консолидация элит вокруг нужд народа ЦАР неизбежно приведет к изменению отношения внешних игроков к республике. А это, в свою очередь, позволит ЦАР проводить независимую международную политику, отвечающую интересам страны, а не ее бывшей метрополии.

африка цар
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