«Народ теряет терпение»: интервью с кандидатом на пост мэра курорта Херцег-Нови в Черногории

9 мая в курортном Херцег-Нови пройдут выборы мэра. Они проходят на фоне нарастающего напряжения между сторонниками «Демократической партии социалистов» (ДПС) президента Черногории Мило Джукановича, диктатура которого сохранялась в стране на протяжении 30 лет, и «Демократическим фронтом». Результаты выборов, как ожидается, покажут падение позиций ДПС в рамках постепенного демонтажа коррупционной и криминальной системы, выстроенной Джукановичем.

Молодой черногорский политик Иван Отович на предстоящих местных выборах в муниципалитете Херцег-Нови выступает кандидатом от коалиции «За будущее Черногории». Это доминирующая сила внутри парламентского большинства, возглавляемой блоком «Демократический фронт». В эксклюзивном интервью корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах Отович рассказал, на какие шаги по сближению с Россией пойдет новое руководство и поделился своими ожиданиями насчет туристического сезона 2021 года.

Федеральное агентство новостей /

МФАН: Как изменилась ситуация в Черногории и в Херцег-Нови после смены власти на парламентских выборах в прошлом году? Насколько быстро проходит ослабление позиций ДПС?

Иван Отович: Не могу сказать, что позиции ДПС значительно ослаблены, но они и не столь сильны, какими были до выборов. Всем нам, объединившим усилия для победы 30 августа, необходимо добиваться реформ. Мы должны сделать все возможное, чтобы демонтировать режим, уничтожавший Черногорию последние 30 лет. Не только в экономическом, но и в моральном и историческом смыслах.

Потому мы должны объединяться и сотрудничать, трудиться над развитием Черногории, которая сейчас остается одной из самых неразвитых стран в Европе. Мы должны отдавать себе в этом отчет. Многое необходимо сделать, чтобы повысить уровень жизни граждан, запустить производство, чтобы черногорская экономика ожила и перестала быть полностью зависимой от туристического сектора.

— Почему мы не наблюдаем преследования представителей криминала и коррупции? Во всех СМИ писали о коррупционных скандалах, но ни один виновный не был наказан.

Есть множество причин. Одна из них в том, что новое правительство не показало достаточной готовности и решительности вступить в схватку с ДПС. В качестве примера можно привести отказ от принятия законопроекта о Специальной прокуратуре.

Правительство отступило под давлением представителей иностранных государств — и позволило прокуратуре продолжать работу так же, как и все предыдущие годы, под полным контролем ДПС. Власти не показали себя способными исполнить ожидания граждан. Конечно, невозможно все предвыборные обещания реализовать за такой короткий период, однако необходимо предпринимать смелые и решительные шаги. Чтобы люди, голосовавшие за изменения 30 августа, видели какие-то конкретные действия.

Народ теряет терпение, и правительство должно вступить в решительную борьбу со всеми кадрами ДПС и парагосударственными структурами, которые помогали им все эти годы.

— Означает ли это, что представители стран Запада помогают блокировать изменения?

— Это сложно оценить, но факт в том, что реформы не были проведены. Не был даже запущен механизм, который должен работать во всех государствах, долго находившихся под властью одной партии — партии, которая часто пользовалась неэтичными и нелегальными способами удержания власти. Это долгий процесс, который невозможно завершить даже за три-четыре года. Продолжая бездействовать, мы теряем время и создаем благоприятные условия для возможности возвращения ДПС к власти.

Федеральное агентство новостей /

— Недавно президент Джуканович заявил, что народ будет больше оказывать поддержку ДПС. Какие перспективы в Херцег-Нови на предстоящих выборах? Есть ли опасность реванша ДПС? Как Вы оцениваете активную деятельность комитов (радикальное националистическое движение. — Прим. ФАН) в городе?

— Главная цель автоколонн, которые проводят так называемые «комиты» — вызвать волнения в муниципалитете. Они не способны прийти к власти в Херцег-Нови, но необходимо с осторожностью подходить к этому вопросу: не допускать провокаций и любых неприятных инцидентов. Ведь это в их интересах.

Мы должны отдавать себе отчет, что любую нашу нерешительность, любую нашу слабость они используют для своей выгоды. Повторюсь, необходимо вступить в решительную схватку со всеми представителями бывшего режима, которые нарушали закон. Как государственная, так и местная власть должны отправить ДПС в прошлое.

— Продолжает ли Кривокапич оказывать явную поддержку «Демократам» в Херцег-Нови, как это было в Никшиче? Он по-прежнему не желает протягивать руку «Демократическому фронту»?

— Интересна позиция господина Кривокапича на выборах в Херцег-Нови. И хотя она не настолько явная, какой была в Никшиче — люди, которые к нему близки, находятся в списке кандидатов одной политической группы. Таким образом, можно говорить о том, что он опосредованно участвует в процессе.

Федеральное агентство новостей /

Премьер пока не делал явных заявлений, но его приближенные здесь, в поле, активно агитируют за конкретную политическую силу. Также существует вероятность, что он создаст собственную партию. Но это пока не подтвержденная информация.

— Какой результат вы ожидаете на предстоящих выборах в Херцег-Нови? В случае победы, планируете ли вы развивать сотрудничество с Российской Федерацией, какая у вас программа?

— Коалиция, в которую входят «Демократический фронт», Социалистическая народная партия и Рабочая партия, ожидает лучшего результата, чем на прошедших выборах 2017 года, когда мы получили 6 мандатов (из 35). Заметен большой рост — к нашей коалиции присоединяется множество людей. Я не могу дать точные прогнозы относительно числа мандатов, однако убежден, что мы будем важной частью нового правительства муниципалитета.

Помимо местных тем, связанных с коммунальной инфраструктурой и оптимизацией работы органов местного самоуправления, одним из наших главных приоритетов является расширение сотрудничества с Российской Федерацией. Херцег-Нови уже является побратимом с несколькими городами в РФ. Также планируется подписание договора о сотрудничестве с комитетами по культуре и образованию Санкт-Петербурга.

Укрепление отношений с теми, кто нам культурно близок и исторически с нами связан — наше стратегическое направление. Именно из этих стран приезжает наибольшее число туристов. Кроме того, в Херцег-Нови живет много людей, чей родной язык — русский, не только из РФ, но и из Украины, Казахстана и других стран СНГ. Таким образом, Херцег-Нови обязан поддерживать достойный уровень отношений, быть в непосредственной связи с представителями Российской Федерации.

Вместе мы сможем реализовать много проектов, полезных для обеих сторон.

Федеральное агентство новостей /

— Могут ли ваши партнеры по коалиции препятствовать развитию сотрудничества с Россией, учитывая давление со стороны Запада, который стремится противодействовать «злотворному российскому влиянию»?

Наши исторические связи уходят корнями в XVIII век, Которский залив и Херцег-Нови — всегда сохраняло дружеское отношение к Российской Федерации еще со времен Петра Великого. Многие наши выдающиеся деятели состояли на службе при императорском дворе. А множество русских, бежавших из России после Гражданской войны, нашли приют в Херцег-Нови и привнесли свой вклад в развитие культуры и экономики.

Всем тем, кто выступает против сотрудничества с Россией, мы должны дать решительный отпор. Мы не можем позволить, чтобы нам указывали, с кем сотрудничать. Черногория – не колония, и не находится под прямым управлением иностранных государств. Мы должны заботиться в первую очередь о своих интересах. И помнить, кто мы такие, кто был нашим другом на протяжении веков. Безусловно, оказывая должное всем другим, необходимо быть всегда готовым защищать свое, и не допускать постороннего вмешательства в наши дела.

Конечно, нужно иметь в виду, что Черногория — маленькая страна, как и муниципалитет Херцег-Нови. Необходимо принимать во внимание и внешний фактор, однако мы не обязаны безоговорочно исполнять все, что нам диктуют со стороны.

— Как вы оцениваете перспективы туристического сезона в этом году в связи с пандемией COVID-19 и учитывая тот факт, что авиасообщение с Россией пока не возобновлено?

— Коалиция «За будущее Херцег-Нови» при поддержке наших депутатов на государственном уровне приложила огромные усилия для продвижения нашего предложения для туристов из Сербии, Республики Сербской и России. Возлагаю надежды на наших туристических представителей и рассчитываю, что в этом году к нам приедет больше туристов. Ожидаем значительно более успешный сезон, чем в прошлом году. Мы постоянно в контакте с нашими друзьями из перечисленных мной стран и в дальнейшем будем работать еще интенсивнее, чтобы привлечь как можно больше гостей.