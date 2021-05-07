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Политолог Солонников усомнился в наличии у Байдена стратегии внешней политики США

Политика
Политолог Солонников усомнился в наличии у Байдена стратегии внешней политики США
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Некоторые действия Вашингтона в последние годы подрывали мировой порядок, основанный на правилах. Это признал госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН. Госсекретарь отметил, что администрация президента Джо Байдена уже показала готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов. Политолог Дмитрий Солонников оценил в комментарии ФАН признание Блинкена, усомнившись, что у Байдена есть стратегия внешней политики.

Блинкен подчеркнул, что все страны должны нести ответственность за верность принятым на себя обязательствам, в том числе США.

«Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему», — сказал госсекретарь США.

Представитель администрации Байдена напомнил, что США вернулись в Парижское соглашение по климату и вновь присоединились к ВОЗ. Предшественник Байдена Дональд Трамп вышел из Парижского соглашения, ВОЗ и других международных договоров.

Политолог Солонников усомнился в наличии у Байдена стратегии внешней политики США
Global Look Press  / Jonathan Ernst - Pool via CNP

Дмитрий Солонников обратил внимание, что администрация Байдена продолжает критиковать Трампа, но при этом повторяет его действия.

«Такое впечатление, что на самом деле у Байдена нет своей стратегии развития международных отношений», — отметил эксперт.

Солонников подчеркнул, что демократы пришли к власти на отрицании Трампа, но только на негативе работать невозможно — нужна теория развития. Политолог напомнил, что сначала демократы заявляли о недопустимости вывода войск из Афганистана, но теперь они соглашаются и выводят войска. Также демократы говорили о необходимости открытия границ и прекращении строительства стены на границе с Мексикой, но нынешний миграционный кризис привел к тому, что они вынуждены возобновить работу по ограничению доступа мигрантов на территорию США. Демократы говорили о необходимости диалога с Ираном, но обстреляли прокси-иранские группы.

«Внешняя политика Байдена – ситуативный ответ на вызовы, нежели долгосрочное планирование поведения в рамках единой концепции», — подытожил Солонников.

Политолог добавил, что возвращение США в международные соглашения — повод для дискуссии, потому есть разные взгляды на то, насколько это соответствует национальным интересам Америки. Трамп считал, что национальные интересы США важнее. Однако Байден решил, что международные договоры на первом месте.

Ранее американский журналист в своей публикации для Forbes указал на причины, по которым руководство НАТО не станет принимать положительного решения по членству Украины в Альянсе.

сша трамп байден
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