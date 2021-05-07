Живущий в Африке блогер порадовался, что в мире стали различать русских и украинцев

Претория, 7 мая. Автор канала «Русские в ЮАР» Кирилл Беляев заявил, что в мире стали разделять русских и украинцев. Он рад, что в умах людей на Западе есть сдвиги, хоть и маленькие.

По его словам, на протяжении многих лет граждане России и Украины были для всех остальных единым целым, и называли их русскими. Блогер, живущий то в Москве, то в африканском Йоханнесбурге, отметил, что для стран Запада армяне, татары, дагестанцы, украинцы, чеченцы и другие сливались в лицо «здорового бородатого лесника в обнимку с медведем, бутылкой водки и сочной красной икрой».

«И вот наконец-то наступил тот период, когда люди вдруг стали осознавать: «Ааа, а так они разные, оказывается?»» — подчеркнул он на сервисе «Яндекс.Дзен».

Автор канала объяснил, почему выбрал именно украинцев. По его словам, у многих из них есть некая специфика, которая мешает честно трудиться, но помогает искать легкие и хитрые пути для выживания.

«У меня есть украинские друзья в Москве, есть украинцы-иммигранты здесь, в ЮАР, есть друг, с которым мы вместе с 12 лет, но он всегда был «хохол», как мы со смехом его называли (что оправданно и генетически, и поведенчески). Я их всех очень люблю. И именно потому, что люблю, могу смело утверждать, что знаю их слабые стороны, как и они знают мои», — отметил Беляев.

Западный мир, по мнению блогера, столкнулся с массовым побегом украинцев в США и Европу и после этого сформировал свое мнение об этой нации. Сыграла незавидную роль и политика президента Незалежной Владимира Зеленского. И если основная масса россиян может найти себе применение на родине, об украинцах такого сказать нельзя.

«Умом я их прекрасно понимаю, к тому же, ребята, вы знаете, что значит жить, постоянно ожидая военных действий и переживая за своих? Я не знаю и не хочу этого знать. Они обвиняют Россию в своих бедах? Да и Бог с ними, им так легче пережить все эти ужасы. Но вот то, что мы наконец-то стали разными для мировой общественности, мне нравится. Конечно, те по-прежнему не знают, что из себя представляют россияне, но по крайней мере нас больше не мешают в одну кучу», — резюмировал автор поста.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал сообщения, что его соотечественники считают раем сбор клубники в Финляндии. Политик признался, что ему невыразимо грустно читать такие новости.