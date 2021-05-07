Власти Мексики рассмотрят возможность экстренного применения «Спутник Лайт»

Мехико, 7 мая. Лаборатория биологических агентов и реактивов Мексики Birmex передала запрос на применение вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» на рассмотрение санитарного регулятора Cofepris.

По информации Birmex, заявка содержит необходимые для оценки эффективности и безопасности препарата данные о первом и втором этапах клинических испытаний, а также предварительные результаты их третьего этапа.

«На этой неделе Birmex представила Cofepris документацию по вакцине «Спутник Лайт», которая будет передана Комитету по новым молекулам для рассмотрения и авторизации использования в чрезвычайных ситуациях в Мексике, что позволит ускорить процесс вакцинации, поскольку она применяется одной дозой», — сообщила Birmex.

Лаборатория занимается логистикой вакцин от коронавируса для национальной программы иммунизации и намерена отладить и сертифицировать упаковку 90 миллионов доз «Спутника V» в год. Производство тестовой партии запланировано на последнюю неделю июня.

Ранее помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао объявила о планах ВОЗ дать собственную оценку безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» летом. Вынесение оценки технической экспертной группой будет возможно после составления полного досье, рассказала Симао.