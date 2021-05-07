Армия ЦАР освобождает поселения в префектурах Мбому и Нижнее Котто

Банги, 7 мая. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) продолжают планомерно зачищать страну от остатков разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада сообщает об успехах FACA в южной части страны. За последние сутки отряды национальной армии освободили населенные пункты Димби, Кембе и животноводческую коммуну Помболо.

Нгребада отметил, что боевики бежали из занятых поселений, избегая прямых столкновений с правительственными силами. Город Димби в Нижнем Котто военнослужащие FACA прошли насквозь, двигаясь в сторону Кембе на самой границе региона.

Через четыре часа после освобождения Кембе отряды вооруженных сил уже были в коммуне Помболо, расположенной в соседней префектуре Мбому. Глава правительства поздравил национальную армию с успешным возвращением мира и спокойствия в города, население которых на протяжении многих лет страдало от действий бандитов из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC).

twitter.com / @FirminNgrebada

Отдельные слова благодарности Нгребада адресовал российским инструкторам, которые занимались тренировкой личного состава вооруженных сил и продолжают оказывать консультативную помощь воспитанникам. В начале апреля советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что действовавшие в республике вооруженные бандформирования разгромлены.

Однако в отдаленных уголках страны все еще остаются отдельные группы бандитов, которых последовательно вычищают отряды FACA. Тем не менее правительство уже переключилось на экономическое развитие страны, пострадавшей от действий боевиков.