Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 22:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:00
Спорт
УЕФА назначил наказание клубам, покинувшим Суперлигу
22:00
Общество
Экс-депутат Верховной рады рассказал, почему Украина неизбежно движется к распаду
21:56
Весь мир
Журналист из ЦАР призвал к консолидации элит против неоколониальной политики Парижа
21:55
Политика
Политолог Солонников усомнился в наличии у Байдена стратегии внешней политики США
21:55
Общество
Косметолог Александра Гонт рассказала, как криосауна борется с депрессией
21:48
Весь мир
Армия ЦАР освобождает поселения в префектурах Мбому и Нижнее Котто
21:41
Происшествия
Три человека госпитализированы после обрушения моста в Оренбургской области
21:33
Политика
Живущий в Африке блогер порадовался, что в мире стали различать русских и украинцев
21:32
Общество
Власти Мексики рассмотрят возможность экстренного применения «Спутник Лайт»
21:31
Общество
У Волкова не получилось скрыть переезд ФБК в Грузию
21:30
Весь мир
Тысячи жителей ЦАР вышли на митинг против антироссийских публикаций в СМИ Франции
21:30
Политика
Увольнение главы «Нафтогаза Украины» Коболева не понравилось Блинкену и Нуланд
21:21
Общество
Парад паровозов в Петербурге поразил представителей всех поколений
21:16
Весь мир
45 тысяч американцев хотят убить 12 бизонов в Гранд-Каньоне
21:10
Шоу-бизнес
Никас Сафронов рассказал о психологической травме Прокловой
21:07
Украина
Украинская студентка защитила Басту и настроила против себя украинских радикалов
21:07
Общество
Антиперспиранты и дезодоранты от пота для женщин: как выбрать лучший и не навредить здоровью
21:04
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах
21:04
Шоу-бизнес
Прооперированная Ольга Бузова на новом видео вытерла слезы бинтом
21:03
Общество
Охотовед без вести пропал в нижегородском лесу
Все новости

Армия ЦАР освобождает поселения в префектурах Мбому и Нижнее Котто

Весь мир
Армия ЦАР освобождает поселения в префектурах Мбому и Нижнее Котто
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Сергей Чемеков

Банги, 7 мая. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) продолжают планомерно зачищать страну от остатков разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада сообщает об успехах FACA в южной части страны. За последние сутки отряды национальной армии освободили населенные пункты Димби, Кембе и животноводческую коммуну Помболо.

Нгребада отметил, что боевики бежали из занятых поселений, избегая прямых столкновений с правительственными силами. Город Димби в Нижнем Котто военнослужащие FACA прошли насквозь, двигаясь в сторону Кембе на самой границе региона.

Через четыре часа после освобождения Кембе отряды вооруженных сил уже были в коммуне Помболо, расположенной в соседней префектуре Мбому. Глава правительства поздравил национальную армию с успешным возвращением мира и спокойствия в города, население которых на протяжении многих лет страдало от действий бандитов из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC).

Фирмен Нгребада
twitter.com  / @FirminNgrebada

Отдельные слова благодарности Нгребада адресовал российским инструкторам, которые занимались тренировкой личного состава вооруженных сил и продолжают оказывать консультативную помощь воспитанникам. В начале апреля советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что действовавшие в республике вооруженные бандформирования разгромлены.

Однако в отдаленных уголках страны все еще остаются отдельные группы бандитов, которых последовательно вычищают отряды FACA. Тем не менее правительство уже переключилось на экономическое развитие страны, пострадавшей от действий боевиков.

африка цар
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 98279 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 70093 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 49057 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 41671 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 40391 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Весь мир / Армия ЦАР освобождает поселения в префектурах Мбому и Нижнее Котто
Рейтинг@Mail.ru