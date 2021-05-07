Увольнение главы «Нафтогаза Украины» Коболева не понравилось Блинкену и Нуланд

Киев, 7 мая. Решение украинского президента Владимира Зеленского снять с поста главы управления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева осудил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Решение об увольнении Коболева не поддержала и заместитель Блинкена Виктория Нуланд. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на дипломатические источники, передает сайт 360tv.ru.

«Для американцев не принципиальна сама личность Коболева. Важен принцип — что все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет. А Зеленский в случае с Коболевым решил вопрос без Набсовета», — заявил источник.

Стороны по итогу так и не пришли к общему решению, которое бы их устроило. По мнению собеседника издания, такие разногласия, скорее всего, подтолкнут США «убрать» Зеленского с поста президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время своей встречи также обсудили вопрос о безопасности в районе Азовского и Черного морей. Энтони Блинкен недавно прибыл в Киев. В рамках беседы с Зеленским госсекретарь США сообщил, что есть одна идея относительно совместных действий Украины и США в районе Азовского и Черного морей. Однако пока принято решение не озвучивать эти планы.