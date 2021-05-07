Тысячи жителей ЦАР вышли на митинг против антироссийских публикаций в СМИ Франции

Банги, 7 мая. Более двух тысяч центральноафриканцев вышли на улицы столицы ЦАР, чтобы выступить против присутствия Франции и миротворцев ООН в республике. Граждане осуждают безосновательные обвинения в адрес российских инструкторов и солдат национальной армии (FACA), которые опубликовало французское издание RFI.
Демонстрацию провели члены молодежного крыла «Движения объединенные сердца» (MCU) — правящей партии ЦАР. Мероприятие прошло под лозунгом: «В нашей стране нет места для французов и МИНУСКА».
Действия многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) и ее руководителя Манкера Ндиай вызывают особое негодование местных жителей. Руководитель миротворцев публично и неоднократно призывал к диалогу с боевиками, которые грабили и убивали мирное население. А сами «голубые каски» систематически попадаются на сотрудничестве с бандитами.
Как заявляет центральноафриканское издание Lengo Songo со ссылкой на приближенный к правительству источник, МИНУСКА играет на стороне Франции и США. Последним выгодна дестабилизация ЦАР.
Частью этой кампании является также вышедший недавно на RFI вброс, содержащий безосновательные обвинения в адрес российских инструкторов. Специалисты из РФ занимаются обучением личного состава FACA.
Однако французское издание пытается дискредитировать сотрудничество Москвы и Банги с целью выдавить Россию из ЦАР.
Тогда как местные жители, долгие годы страдавшие от неоколониальной политики Парижа, не верят голословным выпадам иностранных журналистов.
«Публикация статьи в RFI является частью разработанной информационной кампании, направленной на дестабилизацию ЦАР. Россия помогла создать независимую армию, которая теперь способна защитить страну и население от внешних и внутренних врагов.
Это не нравится Франции, которая хочет, чтобы центральноафриканцы оставались полностью зависимы и контролировались только французами. Я прочитал статью RFI, я не верю ни единому слову, потому что у меня много друзей, которые живут в Бамбари, и они полностью поддерживают FACA и российских инструкторов», — заявил один из участников демонстрации Ален Крок.
Его позицию разделили и другие собравшиеся. Митингующие выкрикивали лозунги «никакого диалога с бандитами», «нет вооруженным группировкам», «Манкера Ндиай в отставку», «нет французскому диктату», «центральноафриканцы поддерживают FACA и союзников России», «спасибо российским инструкторам» и тому подобные.
Позицию граждан разделяет и правительство. Так, премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада на встрече с заместителями спецпредставителя генсека ООН в Центральноафриканской Республике осудил методологию так называемого расследования ООН, по лекалу которого сотрудники RFI сфабриковали материал о деятельности российских инструкторов. Нгребада отметил, что авторы материала не обращались за официальными данными к Банги.
На недостоверность доклада ООН указал и министр коммуникаций ЦАР, спикер правительства Максим Анж Казаги. Он отметил, что обвинения, выдвинутые против специалистов из РФ и военнослужащих FACA, не подкреплены доказательствами. При этом подтвержденные случаи насилия боевиков над мирными гражданами в материале не отражены.
«Интересно, где были французские журналисты, когда преступники из CPC отрубали пальцы центральноафриканцам, которые ходили голосовать и поэтому носили следы несмываемых чернил на руках», — задает риторический вопрос Казаги.
Реагируя на голословные обвинения французских журналистов, глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов заявил, что намерен защищать инструкторов из РФ, помогающих Центральноафриканской Республике восстановить мир и порядок в стране.
«Мы будем продолжать работу в Центральной Африке и защищать свое честное имя. СОМБ примет все возможные юридические меры для противодействия информационному бандитизму, и мы победим, потому что бандитизм, который был в ЦАР, обученные нами бойцы FACA уже победили», — сказал Иванов.
Несомненно, продолжатся и массовые митинги центральноафриканских граждан. Местные жители своими глазами видят, как сотрудничество с РФ позволило изменить жизнь в стране к лучшему. Именно поэтому они раз за разом выходят на центральные улицы Банги с требованиями прекратить инсинуации в адрес страны, которая протянула ЦАР руку помощи в самый сложный для республики период.