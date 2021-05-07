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Тысячи жителей ЦАР вышли на митинг против антироссийских публикаций в СМИ Франции

Весь мир
Тысячи жителей ЦАР вышли на митинг против антироссийских публикаций в СМИ Франции
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 7 мая. Более двух тысяч центральноафриканцев вышли на улицы столицы ЦАР, чтобы выступить против присутствия Франции и миротворцев ООН в республике. Граждане осуждают безосновательные обвинения в адрес российских инструкторов и солдат национальной армии (FACA), которые опубликовало французское издание RFI.

Демонстрацию провели члены молодежного крыла «Движения объединенные сердца» (MCU) — правящей партии ЦАР. Мероприятие прошло под лозунгом: «В нашей стране нет места для французов и МИНУСКА».

Действия многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) и ее руководителя Манкера Ндиай вызывают особое негодование местных жителей. Руководитель миротворцев публично и неоднократно призывал к диалогу с боевиками, которые грабили и убивали мирное население. А сами «голубые каски» систематически попадаются на сотрудничестве с бандитами.

Как заявляет центральноафриканское издание Lengo Songo со ссылкой на приближенный к правительству источник, МИНУСКА играет на стороне Франции и США. Последним выгодна дестабилизация ЦАР.

Частью этой кампании является также вышедший недавно на RFI вброс, содержащий безосновательные обвинения в адрес российских инструкторов. Специалисты из РФ занимаются обучением личного состава FACA.

Тысячи жителей ЦАР вышли на митинг против антироссийских публикаций в СМИ Франции
Федеральное агентство новостей  / 

Однако французское издание пытается дискредитировать сотрудничество Москвы и Банги с целью выдавить Россию из ЦАР.

Тогда как местные жители, долгие годы страдавшие от неоколониальной политики Парижа, не верят голословным выпадам иностранных журналистов.

«Публикация статьи в RFI является частью разработанной информационной кампании, направленной на дестабилизацию ЦАР. Россия помогла создать независимую армию, которая теперь способна защитить страну и население от внешних и внутренних врагов.

Это не нравится Франции, которая хочет, чтобы центральноафриканцы оставались полностью зависимы и контролировались только французами. Я прочитал статью RFI, я не верю ни единому слову, потому что у меня много друзей, которые живут в Бамбари, и они полностью поддерживают FACA и российских инструкторов», — заявил один из участников демонстрации Ален Крок.

Его позицию разделили и другие собравшиеся. Митингующие выкрикивали лозунги «никакого диалога с бандитами», «нет вооруженным группировкам», «Манкера Ндиай в отставку», «нет французскому диктату», «центральноафриканцы поддерживают FACA и союзников России», «спасибо российским инструкторам» и тому подобные.

Тысячи жителей ЦАР вышли на митинг против антироссийских публикаций в СМИ Франции
Prt Scr facebook.com  / 

Позицию граждан разделяет и правительство. Так, премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада на встрече с заместителями спецпредставителя генсека ООН в Центральноафриканской Республике осудил методологию так называемого расследования ООН, по лекалу которого сотрудники RFI сфабриковали материал о деятельности российских инструкторов. Нгребада отметил, что авторы материала не обращались за официальными данными к Банги.

На недостоверность доклада ООН указал и министр коммуникаций ЦАР, спикер правительства Максим Анж Казаги. Он отметил, что обвинения, выдвинутые против специалистов из РФ и военнослужащих FACA, не подкреплены доказательствами. При этом подтвержденные случаи насилия боевиков над мирными гражданами в материале не отражены.

«Интересно, где были французские журналисты, когда преступники из CPC отрубали пальцы центральноафриканцам, которые ходили голосовать и поэтому носили следы несмываемых чернил на руках», — задает риторический вопрос Казаги.

Максим Анж Казаги
facebook.com  / Ange Maxime Kazagui

Реагируя на голословные обвинения французских журналистов, глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов заявил, что намерен защищать инструкторов из РФ, помогающих Центральноафриканской Республике восстановить мир и порядок в стране.

«Мы будем продолжать работу в Центральной Африке и защищать свое честное имя. СОМБ примет все возможные юридические меры для противодействия информационному бандитизму, и мы победим, потому что бандитизм, который был в ЦАР, обученные нами бойцы FACA уже победили», — сказал Иванов.

Несомненно, продолжатся и массовые митинги центральноафриканских граждан. Местные жители своими глазами видят, как сотрудничество с РФ позволило изменить жизнь в стране к лучшему. Именно поэтому они раз за разом выходят на центральные улицы Банги с требованиями прекратить инсинуации в адрес страны, которая протянула ЦАР руку помощи в самый сложный для республики период.

африка цар
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