45 тысяч американцев хотят убить 12 бизонов в Гранд-Каньоне

Аризона, 7 апреля. Более 45 тысяч американцев отправили заявку на право отстрела 12 бизонов в парке Гранд-Каньон в Аризоне. Такое количество желающих обратилось в течение 48 часов, сообщает NBC Chicago.

Chance to Shoot Bison at Grand Canyon National Park Draws 45K Applicants — For 12 Spots https://t.co/chIKo2fOlJ pic.twitter.com/IlvDaX2dP3 — NBC Chicago (@nbcchicago) May 6, 2021

По правилам отбора участников из 45 тысяч выберут сначала 25 человек, а затем на итоговой лотерее 17 мая — 12. Им предстоит довольно «изнурительная» пешая охота на высоте более двух тысяч метров на северном краю Гранд-Каньона. Вдобавок ко всему отстрел может сильно осложнить снег.

«Я просто подумал, что это будет классный опыт. Я заядлый рыбак и охотник. Отправиться в Гранд — Каньон стрелять бизонов было бы просто потрясающе», — прокомментировал один из участников лотереи 27-летний Васко из Омахи штата Небраска.

В сообщении работников парка говорится, что они обеспокоены «усилением воздействия бизонов на всю экосистему», в частности, животные топчут археологические и другие ресурсы и портят воду.

Убийство не сильно уменьшит популяцию. По словам биологов парка, с 90-х годов стадо из 100 бизонов разрослось до 400–600 особей. Если не контролировать их численность, то количество может увеличиться до 800 за три года.