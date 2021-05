45 тысяч американцев хотят убить 12 бизонов в Гранд-Каньоне

Аризона, 7 апреля. Более 45 тысяч американцев отправили заявку на право отстрела 12 бизонов в парке Гранд-Каньон в Аризоне. Такое количество желающих обратилось в течение 48 часов, сообщает NBC Chicago.

Chance to Shoot Bison at Grand Canyon National Park Draws 45K Applicants — For 12 Spots https://t.co/chIKo2fOlJ pic.twitter.com/IlvDaX2dP3