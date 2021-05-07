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У Волкова не получилось скрыть переезд ФБК в Грузию

Общество
У Волкова не получилось скрыть переезд ФБК в Грузию
wikipedia.org  /  putnik / CC BY 3.0

Сотрудники ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), предположительно сбежавшие из России в Грузию, начали удалять фейковые геометки с размещенных в социальных сетях фотографий после публикации компрометирующих материалов в сети. Кроме того, в СМИ появилась информация о перевозе студии и части сотрудников фонда на территорию республики, что обнуляет раннее «опровержение» Леонида Волкова.

«Самые настоящие fake news»

Ранее стало известно, что около 40 членов ФБК могли покинуть Россию. По данным сетевого издания Sota.Vision, таким образом, команда Навального хочет предостеречь себя от уголовной ответственности в том случае, если связанные с оппозиционером НКО признают экстремистскими. Если суд признает НКО Навального экстремистскими, то их руководителям может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»), а участникам — до 6 лет. Наказание за вербовку в подобные структуры карается лишением свободы на срок до 8 лет.

В подтверждение информации о местонахождении сотрудников ФБК журналисты Sota.Vision привели фотографии с мест отдыха, похожие на курорты Грузии. При этом сами представители команды Навального указывали геометками Дагестан, Саратов, Подмосковье и прочее. Также среди подписок оппозиционеров появились аккаунты грузинских фотографов.

Когда Sota.Vision обратилось за комментарием к главе ликвидированной сетки штабов (структурные подразделения ФБК; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Леониду Волкову, он опроверг информацию о перебазировании соратников в Грузию, назвав ее «fake news».

«Они написали неправду, самые настоящие fake news. Больше никаких комментариев по этому поводу нет», — сказал Волков.

Директор фонда Иван Жданов, в свою очередь, предпочел об этом отмолчаться.

Что произошло дальше

После заявления Волкова о дезинформации в отношении пребывания сотрудников ФБК в Грузии редактор Sota.Vision Алексей Обухов высказался о произошедшем в эфире «Эха Москвы». По его мнению, слова соратника Навального беспочвенны. Это связано с компрометирующим поведением «уехавших» сотрудников в социальных сетях, а также «молчанием» Ивана Жданова.

«После того, как мы перед публикацией, что важно, задали вопросы Ивану Жданову и Дмитрию Низовцеву в Telegram, они прочитали эти вопросы, ничего не ответили, но геометки стали пропадать. Мы опубликовали эту новость, подчеркиваю, не говоря ничего об эмиграции, а просто констатировав сам факт. После чего поднялась большая волна обсуждений, и некоторые дружественные Навальному политологи стали обвинять нас в том, что мы ГБшные и прочее», — заверил Обухов.

После этого РБК со ссылкой на свой источник в фонде Навального сообщил, что ФБК, деятельность которого попадает под запрет на определенные действия до конца судебного процесса о признании экстремистской организацией, действительно решил перевезти свою студию и часть сотрудников в Грузию.

«В Грузию уже переехали несколько представителей ФБК, в том числе Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и несколько технических сотрудников. Есть факт наличия сотрудников ФБК в Грузии, это факт внутри организации не скрывается, все все прекрасно знают», — сказал собеседник издания.

Очевидно, что озвученная Волковым информация не соответствует действительности. Не ясно, почему руководство ФБК скрывает свой «переезд» в Грузию. В то же время такая тактика не делает оппозиционеру чести, ведь, по сути, он попытался обмануть своих сторонников, параллельно помогая сотрудникам НКО Навального уйти от законной ответственности.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

волков фбк
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