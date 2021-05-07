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Никас Сафронов рассказал о психологической травме Прокловой

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Шоу-бизнес
Никас Сафронов рассказал о психологической травме Прокловой
Телеканал НТВ  /  Prt Scr / Секрет на миллион

, 7 мая. Откровения актрисы Елены Прокловой о домогательствах, которые она пережила в юности, произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Большинство осудили актрису за то, что она поделилась сокровенным. Однако ее друг, художник Никас Сафронов объяснил, почему Проклова решила рассказать об этом.

"Лену, наверное, не стоит так сильно критиковать", – отметил Сафронов.

Актриса пострадала психологически и у нее осталась тяжелая травма, которая мешает ей жить. Художник считает, что она решилась на откровение, так как не сможет никому навредить и сделает все корректно, не называя имен, к тому же тех людей уже нет в живых.

"Скорее всего, она поведала о сексуальных домогательствах только из-за того, что не могла больше жить, держа эту информацию в себе", - добавил Никас.

Проклова человек ранимый и многие года хранила историю в себе, отметил он. Сафронов считает, что актриса не смогла найти профессионального человека, с которым поделилась бы тем сокровенным, кто помог бы ей пережить эту психологическую травму и идти дальше, не оглядываясь назад. Он надеется, что после интервью ей станет легче и она сможет спокойно продолжить свою жизнь.

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