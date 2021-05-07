Украинская студентка защитила Басту и настроила против себя украинских радикалов

Киев, 7 мая. Девушка раскритиковала поведение соотечественников и считает, что нормальные исполнители на Украину с концертами не приедут.

Студентка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасия выступила в защиту своего любимого рэпера Басты (он же Василий Вакуленко). За это она поплатилась критикой со стороны украинских националистов, призвавших СБУ проверить девушку на предмет госизмены, пишет «Украина.ру».

Все началось с того, что украинские радикалы объявили награду за голову рэпера Басты после того, как он дал концерт в Крыму.

«Угомонитесь, он — артист. То, что он выступал в Крыму, это ничего не значит. Он уже не наш, смиритесь с этим», — подписала публикацию в instagram девушка.

О посте в микроблоге девушки рассказала волонтер Анна Исламова.

«Настя заочно учится на третьем курсе Института права КНУ имени Т.Шевченко. Настя сомневается в территориальной целостности Украины! Настя перед пляжем рассказывает о том, как мы потеряли Крым», называет людей «украинским быдлом и дерьмом» Не будьте, как Настя… и за такое нужно тоже нести ответственность. Поэтому ждем ответа от университета и из Национальной полиции Украины», — написала украинка.

В комментариях была отмечена Служба Безопасности Украины.

Анастасия же на своей странице честно раскритиковала поведение своих соотечественников, подчеркнув, что на Украину нормальные исполнители не поедут.

«Кого нам слушать? Наше украинское дерьмо? Я не вывожу. У меня уши вянут от этого дерьма!» — подчеркнула студентка.

Ранее сообщалось, по какой причине киевские радикалы назначили награду за убийство Василия Вакуленко.