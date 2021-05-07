Парад паровозов в Петербурге поразил представителей всех поколений

Парад паровозов, повлиявших на исход Великой Отечественной войны, оказался местом встречи нескольких поколений. Старинные локомотивы своими клубами дыма и ровным стуком колес стали для зрителей своеобразной машиной времени.

«Когда паровозы гудели, у меня просто слезы наворачивались. Я сразу вспоминала, как у меня родители во время войны работали на железной дороге. Для меня это очень трогательно», — рассказывает Галина Петренко, много лет проработавшая на железной дороге.

На Витебском вокзале встретились кинозвезда «Овечка», а также паровозы серий Э и П36. Для большей аутентичности во время парада провели тематическую реконструкцию. Офицеры и юнкера не только фотографировались со зрителями, но и просвещали их.

«Нравится показывать всю эту историю на себе, приносить в публичные места и показать людям. Многие не знают, что в Германии была коммунистическая партия. Не знают, что такое Союз красных фронтовиков. Про Великую Отечественную войну можно много чего рассказывать», — утверждает один из участников реконструкции.

Парад паровозов привлек журналистов десятков федеральных и местных изданий. Однако не только «взрослые» СМИ стали гостями события. Освещением памяти о войне занимаются и представители молодого поколения. Например, юнкор и первоклассница Екатерина Озерова.

«А взрослым интересно, потому что они хотят увидеть поезда, как все хорошо. Они хотят запомнить историческое событие», — рассуждает будущий представитель прессы.

Паровоз стал незаменимым транспортным средством во время Великой Отечественной войны. Для него подходят любые виды топлива — дрова, уголь, мазут, а электричество и дизельное топливо не требуется. Об особенностях работы на старинном локомотиве рассказал его машинист Павел Некрасов.

«Этим и нравится, настоящая мужская работа. Кидать уголь — это самое сложное. Много физических сил надо», — заявил машинист.

Многие гости парада впервые увидели паровоз. Но с его огромным влиянием на военные события поспорить не смог никто.