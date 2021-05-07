Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 22:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:00
Спорт
УЕФА назначил наказание клубам, покинувшим Суперлигу
22:00
Общество
Экс-депутат Верховной рады рассказал, почему Украина неизбежно движется к распаду
21:56
Весь мир
Журналист из ЦАР призвал к консолидации элит против неоколониальной политики Парижа
21:55
Политика
Политолог Солонников усомнился в наличии у Байдена стратегии внешней политики США
21:55
Общество
Косметолог Александра Гонт рассказала, как криосауна борется с депрессией
21:48
Весь мир
Армия ЦАР освобождает поселения в префектурах Мбому и Нижнее Котто
21:41
Происшествия
Три человека госпитализированы после обрушения моста в Оренбургской области
21:33
Политика
Живущий в Африке блогер порадовался, что в мире стали различать русских и украинцев
21:32
Общество
Власти Мексики рассмотрят возможность экстренного применения «Спутник Лайт»
21:31
Общество
У Волкова не получилось скрыть переезд ФБК в Грузию
21:30
Весь мир
Тысячи жителей ЦАР вышли на митинг против антироссийских публикаций в СМИ Франции
21:30
Политика
Увольнение главы «Нафтогаза Украины» Коболева не понравилось Блинкену и Нуланд
21:21
Общество
Парад паровозов в Петербурге поразил представителей всех поколений
21:16
Весь мир
45 тысяч американцев хотят убить 12 бизонов в Гранд-Каньоне
21:10
Шоу-бизнес
Никас Сафронов рассказал о психологической травме Прокловой
21:07
Украина
Украинская студентка защитила Басту и настроила против себя украинских радикалов
21:07
Общество
Антиперспиранты и дезодоранты от пота для женщин: как выбрать лучший и не навредить здоровью
21:04
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах
21:04
Шоу-бизнес
Прооперированная Ольга Бузова на новом видео вытерла слезы бинтом
21:03
Общество
Охотовед без вести пропал в нижегородском лесу
Все новости

Парад паровозов в Петербурге поразил представителей всех поколений

Общество
Парад паровозов в Петербурге поразил представителей всех поколений

Парад паровозов, повлиявших на исход Великой Отечественной войны, оказался местом встречи нескольких поколений. Старинные локомотивы своими клубами дыма и ровным стуком колес стали для зрителей своеобразной машиной времени.

«Когда паровозы гудели, у меня просто слезы наворачивались. Я сразу вспоминала, как у меня родители во время войны работали на железной дороге. Для меня это очень трогательно», — рассказывает Галина Петренко, много лет проработавшая на железной дороге.

На Витебском вокзале встретились кинозвезда «Овечка», а также паровозы серий Э и П36. Для большей аутентичности во время парада провели тематическую реконструкцию. Офицеры и юнкера не только фотографировались со зрителями, но и просвещали их.

«Нравится показывать всю эту историю на себе, приносить в публичные места и показать людям. Многие не знают, что в Германии была коммунистическая партия. Не знают, что такое Союз красных фронтовиков. Про Великую Отечественную войну можно много чего рассказывать», — утверждает один из участников реконструкции.

Парад паровозов привлек журналистов десятков федеральных и местных изданий. Однако не только «взрослые» СМИ стали гостями события. Освещением памяти о войне занимаются и представители молодого поколения. Например, юнкор и первоклассница Екатерина Озерова.

«А взрослым интересно, потому что они хотят увидеть поезда, как все хорошо. Они хотят запомнить историческое событие», — рассуждает будущий представитель прессы.

Паровоз стал незаменимым транспортным средством во время Великой Отечественной войны. Для него подходят любые виды топлива — дрова, уголь, мазут, а электричество и дизельное топливо не требуется. Об особенностях работы на старинном локомотиве рассказал его машинист Павел Некрасов.

«Этим и нравится, настоящая мужская работа. Кидать уголь — это самое сложное. Много физических сил надо», — заявил машинист.

Многие гости парада впервые увидели паровоз. Но с его огромным влиянием на военные события поспорить не смог никто.

«Это помогает увидеть ход истории. Понять, что происходящее сейчас как-то связано с прошлым. И, возможно, понять, как действовать в будущем», — рассказывает зрительница парада.

петербург поезд спб репортаж паровоз
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 98279 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 70093 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 49057 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 41671 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 40391 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Общество / Парад паровозов в Петербурге поразил представителей всех поколений
Рейтинг@Mail.ru