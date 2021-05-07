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Прооперированная Ольга Бузова на новом видео вытерла слезы бинтом

Шоу-бизнес
Прооперированная Ольга Бузова на новом видео вытерла слезы бинтом
Pr Scr youtube.com  /  Ольга Бузова

Москва, 7 мая. Певица Ольга Бузова находится в клинике, где ее экстренно прооперировали. Звезда сняла ролик для Instagram Stories, на кадрах которого плачет и вытирает слезы испачканным бинтом.

Телеведущая старается как можно чаще выходить на связь с фанатами, после того как о ней ничего не было слышно больше суток. Как выяснилось позднее, артистку прооперировали 5 мая. Бузова не стала раскрывать подробности диагноза из-за суеверия, лишь заявила, что ситуация «пока острая».

Певица с трудом говорит и постоянно плачет. Она практически не встает с больничной койки. Компанию ей составляют медсестры, которые передают подарки и букеты от друзей.

Звезда на новом видео поблагодарила всех за оказанную поддержку и заверила, что с ней все будет хорошо. В этот момент расстроенная Бузова достала испачканный бинт и вытерла подступившие слезы.

Бузова постепенно приходит в себя после хирургического вмешательства. Певице даже удалось встать с кровати и пройтись по палате. Она показала подписчикам, как выглядят ее перебинтованные ноги.

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