Политологи заявили, что Amnesty International «выбросила свою совесть на помойку»

Решив вернуть националисту Алексею Навальному статус «узника совести», Amnesty International «выбросила на помойку» свою собственную совесть. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Политолог резко осудил действия организации, напомнив, за что, собственно, ею был отобран почетный в либеральных кругах «титул»: в середине 2000-х тогда еще только начинавший свою карьеру провокатора блогер выпустил ролик, в котором призывал к убийству нелегальных мигрантов, сравнивая их с мухами и тараканами. Таким образом, он допустил хейтспич — деяние, несовместимое со статусом «узника совести», как его понимает Amnesty International. Однако теперь организация не только вернула Навальному данное «звание», но еще и извинилась перед ним и его сторонниками, заявив, что приняла ошибочное решение «в неподходящий момент».

«Первое время им не хватало бессовестности присвоить свой самый почетный статус человеку с явно фашистскими взглядами, — заметил эксперт. — Вместо этого Навального признали «политическим заключенным» — это что-то вроде «четверки» по их меркам. Однако затем на Amnesty International «топнули ногой» и пригрозили лишить финансирования, и те — а как же иначе? — скомкали свою собственную совесть и выбросили ее в помойное ведро».

Федеральное агентство новостей (ФАН) / ФАН

По мнению Маркова, на организацию оказало давление множество различных структур, так или иначе связанных со спецслужбами США, Канады и Великобритании.

Схожего мнения придерживается и Александр Дудчак, политолог и экономист. По его словам, Amnesty International — всего лишь «марионетка Госдепа», послушно выполняющая указания из Вашингтона.