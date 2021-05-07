Меган Маркл испугала поклонников фотографией сына Арчи

Лос-Анджелес, 7 мая. Принц Гарри и Меган Маркл поделились черно-белой фотографией своего сына Арчи, которому исполнилось два года. Пользователи были напуганы детским снимком.

После отказа от королевских привилегий у герцогов Сассекских не осталось официальных аккаунтов в соцсетях. Принцу Гарри и Меган Маркл принадлежит страница их благотворительной организации, названной в честь сына, — Archewell. Именно на этой странице была размещена фотография первенца пары, снимков которого нет у прессы, так как супруги тщательно скрывают его от папарацци.

Черно-белый снимок мальчика заставил поклонников Маркл испугаться. Они подумали, что ребенок умер, потому как подобные фото делают для усопших.

«Я решил, что ребенок умер, обычно ч/б выкладывают, когда что-то случается...» — написали фолловеры.

Меган Маркл готовится выпустить свою книгу, написанную для детей. Она подписалась как герцогиня Сассекская, что было воспринято британцами неоднозначно. Лиди сочли лицемерным, что Маркл монетизирует свой статус после отказа от королевских обязанностей. Однако поклонники герцогини вступились за нее, вспомнив продаваемый королевой Елизаветой II джин.