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Сегодня отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

Общество
Сегодня отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
pixabay.com  / 

8 мая традиционно отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (World Red Cross and Red Crescent Day), международного гуманитарного движения, объединяющего более 17 миллионов добровольцев по всему миру.

По случаю примечательной даты ФАН рассказывает историю праздника и самого движения.

В 1859 году швейцарский бизнесмен, гуманист и общественный деятель Анри Дюнан стал свидетелем кровопролитного сражения возле Сольферино, в котором столкнулись солдаты французской, австрийской и итальянской армий. Жестокая драма войны так поразила его, что впоследствии Дюнан изложил впечатления в книге, экземпляры которой разослал видным политикам и военачальникам европейских стран. Он предложил создать действующие на добровольных началах группы, члены которых оказывали бы помощь раненным на полях сражений.

Сегодня отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
Global Look Press  / 

И в октябре 1863 года в Женеве прошла Международная конференция, на которой представители 14 стран поддержали идею гуманиста создать в каждом государстве такие добровольные комитеты. А через год была принята первая Женевская конвенция — договор, обязывающий армии обеспечивать заботу о раненых бойцах вне зависимости от того, на чьей стороне они сражаются. Следом дипломаты учредили и отличительный знак — красный крест на белом фоне, — который остается узнаваемым жителями всего мира и сегодня.

Официальное название организации — «Международный Красный Крест» — и ее устав были приняты в 1928 году на международной конференции в Гааге. Главной задачей движения стало «помогать всем страждущим без какого-либо неблагоприятного различия, способствуя тем самым установлению мира на Земле».

Сегодня отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
wikipedia.org  / Post of USSR/ Общественное достояние

В нашей стране общество Красного Креста было создано в 1867 году под именем «Общество о попечении раненых и больных воинов». С приходом советской власти названия менялись, а после распада СССР структура утвердилась в наименовании «Российское общество Красного Креста» (РОКК).

На мировом же уровне организацию преобразовали в «Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца» в 1986 году. С тех пор и по нынешний день это беспристрастная и независимая гуманитарная площадка, чья работа направлена на полную защиту жизни и достоинства людей, пострадавших от вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, катастроф и аварий и иных ситуаций насилия.

Международное движение имеет представительство в 189 странах по всему миру и пользуется поддержкой миллионов добровольцев. Штаб-квартира организации находится в Женеве (Швейцария), а возглавляет ассамблею МККК — верховный орган — президент Петер Маурер.

Сегодня отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
wikipedia.org  / Общественное достояние

За годы истории менялись названия организации, но оставались непреложными ее основные принципы: гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность. Сегодняшний день — еще один повод вспомнить о том, какая большая работа выполняется, чтобы эти постулаты оставались неизменными, и о том, что оказывать помощь ближнему и следовать этим правилам жизни может любой из нас.

гуманитарная помощь красный крест добровольцы красный полумесяц
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