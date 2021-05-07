Модель Эшли Морган обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии

Лос-Анджелес, 7 мая. Американская модель Эшли Морган Смитлайн обвинила певца Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии и издевательствах над собой.

Бывшая возлюбленная музыканта дала интервью изданию People, в котором подробно рассказала о происходившем с ней во время отношений. По словам модели, артист не только насиловал ее и избивал, но также запирал в стеклянном кубе, который называл «комнатой для плохих девочек», оставляя без еды и воды.

Сам исполнитель свои действия насильственными не считает, заявила модель. Певец утверждал, что подобного не может быть в отношениях с «человеком, которого любишь». Представители Мэнсона все обвинения в его адрес отрицают, передает «Культуромания». Они уверены: модель лжет ради личной выгоды.

Голливудского актера Арми Хаммера ранее впервые заметили на публике после аналогичных обвинений со стороны его бывшей девушки. Папарацци застали его на отдыхе на Каймановых островах в компании трех женщин и двух пожилых людей.