Криптовалюта Dogecoin подскочила за сутки на 55%

Гонконг, 7 мая. Альткоин, созданный в качестве шутки, вырос в течение 24 часов на 55%.

Согласно данным криптобиржи Binance, альткоин Dogecoin первый раз забрался выше планки в 0,69 доллара. Таким образом, криптовалюта сумела взлететь за сутки на 55%. Капитализация «шутливой» валюты составила 87 млрд долларов.

Эксперты считают, что росту способствовало расширение возможностей биржи Gemini, которая включила актив в свой спектр инструментов. Теперь клиенты платформы получили возможность торговать Dogecoin.



Ранее, 3 мая, площадка трейдеров eToro также заявила о намерении торговать альткоином. Руководители платформы прокомментировали решение тем, что спрос на криптовалюту быстро растет.

Аналитики на конференции, которая была организована медиахолдингом «Патриот» и ФАН, обсудили возможности, перспективы и риски криптовалюты и разобрались, можно ли заработать на Dogecoin.