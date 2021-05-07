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Косметолог Александра Гонт рассказала, как криосауна борется с депрессией

Общество
Косметолог Александра Гонт рассказала, как криосауна борется с депрессией
Prt Scr youtube.com  /  Игорь Патрин

Последнее время все большую популярность приобретает процедура экстремального охлаждения — криосауна. Методика уже пришлась по душе многим представителям шоу-бизнеса. Врач-косметолог, член Российского Общества медицинской эстетики и мезотерапии Александра Гонт рассказала ФАН, как работает криосауна, и как с ее помощью избавиться от депрессии.

Польза холода

Идея воздействия холодом на человеческий организм возникла еще в Японии. По словам эксперта, именно там впервые применили методику погружения человека в минусовые температуры.

«Это делалось при помощи жидкого азота, который раньше достаточно активно использовался в дерматологии и до сих пор используется. С помощью жидкого азота делается крион. Это не совсем новая процедура, но погружать человека целиком, конечно, это началось не так давно», — рассказывает косметолог.

Холод запускает в организме ряд физиологических процессов, резко происходит сужение, а затем расширение сосудов. Суть криосауны — запустить приток крови к коже, сохранив органы в нормальном состоянии, не переохлаждая.

«Процедура полезна при различных аллергических заболеваниях, стрессах, депрессиях, проблемах со сном, при сосудистых отклонениях. Здесь достигается достаточно хороший эффект разогрева за счет резкого сужения и резкого расширения сосудов», — объясняет собеседник ФАН.

Косметолог Александра Гонт рассказала, как криосауна борется с депрессией
ТАСС  / Филиппов Алексей

Противопоказания

Несмотря на заметную пользу криосауны, не стоит забывать, что процедура подходит далеко не всем и ее посещение без консультации врача не желательна.

Александра Гонт указывает на ряд противопоказаний. Процедура экстремального охлаждения не рекомендуется лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, есть риск возникновения инфаркта, инсульта, нельзя использовать при открытых повреждениях на коже. Кроме того, не рекомендуется криосауна и людям, которые боятся закрытых пространств, страдают клаустрофобией и тем, у кого есть ярко выраженная непереносимость холода — так называемая холодовая аллергия.

Косметолог Александра Гонт рассказала, как криосауна борется с депрессией
Global Look Press  / Jiri Hubatka

Сеанс экстремального охлаждения

Процедура погружения в холод продолжается от 30 секунд до двух минут. Температура внутри капсулы опускается до -120 градусов, порой и ниже. Александра Гонт сама испробовала данную методику на себе и, по ее словам, назвать криосауну развлечением можно с большой натяжкой.     

«Две минуты выдержать очень сложно. Несмотря на то, что надеваются рукавички, шапочка, наколенники, в какой-то момент становится очень холодно. Это не самая приятная процедура, но потом, действительно, ощущаешь приток эндорфинов, потом становится приятное ощущение жара, тепла, которое разливается по всему телу, этакий психосоматический эффект», — делится впечатлениями косметолог.

Регулярность посещений криосауны рассчитывается индивидуально, но все это происходит по назначению врача. Для решения серьезных проблем со здоровьем процедуры назначаются от двух до трех раз в неделю и даже чаще.

Зритель привык видеть с экранов телевизоров красивые, подтянутые лица любимых звезд. Но как им удается из года в год сохранять свою молодость? Ранее эксперт в области медицинской эстетики и мезотерапии Александра Гонт поделилась звездными секретами красоты.  

 

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