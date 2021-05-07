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Стоимость подключения газа внутри участков определят в правительстве

Экономика
Стоимость подключения газа внутри участков определят в правительстве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 мая. Цена минимального набора услуг для подключения газа на территориях участков будет установлена в Кабмине РФ.

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал журналистам, что правительство отдельно решит, сколько будут стоить услуги по оборудованию и установке газа внутри индивидуальных участков россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель заместителя председателя правительства отметил, что уровень цен будет определен «наверху», так как это позволит избежать потенциального искусственного завышения цен на строительство на территории участков.

Отвечать за доводку газа к частным территориям будет единый оператор, которого создадут в России. Чтобы подключить свой участок к дому, необходимо обратиться в газораспределительную организацию или МФЦ.

Тем временем на Украине жители пребывают в шоке от роста газовых цен, в особенности после того, как правительство пообещало им стабилизацию обстановки в топливном секторе.

новак газификация стоимость подключения
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