Активисты BLM провели вооруженное шествие по улицам Портленда

Вашингтон, 7 мая. Жители американского Портленда сняли на видео вооруженных сторонников движения Black Lives Matter, которые прошлись по улицам города, выкрикивая непристойности в адрес прохожих.

Американцы, увидевшие активистов BLM на акции в северной части города, были не на шутку встревожены. Участники движения несли в руках боевые винтовки и время от времени направляли их в сторону случайных прохожих или автомобилистов, пишет The Gateway Pundit.

При этом полиция Портленда никак не отреагировала на действия активистов. По данным СМИ, правоохранители и горожане прекрасно знают, что некоторые участники акции входят в местные банды и поэтому не препятствуют их действиям, опасаясь расправы и беспорядков.