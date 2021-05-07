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Актер Дмитрий Лысенков вспомнил о работе с покойным режиссером Олегом Зориным

Общество
Актер Дмитрий Лысенков вспомнил о работе с покойным режиссером Олегом Зориным
vk.com  /  Дмитрий Лысенков

Санкт-Петербург, 7 мая. Российский актер выразил сожаления по поводу смерти театрального режиссера и педагога Олега Зорина. В новой публикации в Instagram он рассказал о работе с великим мэтром.

Звезда сериала «Домашний арест» напомнил, что Зорин ровно 50 лет проработал в известном петербургском театре. За эти годы он от простого начинающего актера дорос до режиссера. Однако для артистов он в первую очередь был наставником и педагогом.

«Вчера не стало нашего педагога Олега Дмитриевича Зорина. Ровно полвека он служил в Театре имени Ленсовета. Актер, режиссер, но для единственного курса Пази прежде всего педагог. Он провел с нами на мастерстве времени больше, чем кто-либо другой», — поделился актер.

Лысенков рассказал, что наставник сопровождал его и на съемочных площадках благодаря афише моноспектакля, который он ставил в Ленкоме. Он подчеркнул, что память о Зорине навсегда будет светлой.

«Афиша его моноспектакля была взята из каких-то архивов художником-постановщиком картины «Сталинград» и использована в декорации. «Олег Дмитрич, вы со мной на съемках», — рассказывал я ему по телефону», — заявил Лысенков газете «Петербургский дневник».

Режиссер Академического театра имени Ленсовета Олег Зорин умер на 81-м году жизни рано утром 6 мая. О его смерти сообщил директор театра Валерий Градковский.

театр ленсовета лысенков зорин
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