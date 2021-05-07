Охотовед без вести пропал в нижегородском лесу

Нижний Новгород, 7 мая. В Ардатовском районе без вести пропал 36-летний житель села Саконы. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Сотрудник Центра охраны животного мира и водных ресурсов уехал из дома 4 мая на служебном автомобиле марки УАЗ и не вернулся. На следующий день «буханку» без водителя близ местного озера обнаружили правоохранители.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся масштабные поисково-розыскные мероприятия, в которых задействованы опытные следователи и следователи-криминалисты регионального Следственного комитета, сотрудники полиции и МЧС, волонтеры», — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Нижегородской области.

Ранее ФАН писал о страшной находке в центре Саранска. В реке у парка имени Александра Пушкина прохожие обнаружили тело утопленницы.