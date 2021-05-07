Ученые из России и Японии разработали экспресс-тест на COVID-19

Москва, 7 мая. Специалисты из России и Японии совместно разработали экспресс-тест на определение коронавируса, который применяется в трех аэропортах Москвы, сообщил посол Японии в России Тоехиса

Посол отметил, что создание теста было осуществлено в рамках плана сотрудничества двух государств. Тест был разработан в 2020 году предприятием «Эвотек-Мирай Геномикс».

Этот тест представляет быструю и мобильную систему тестирования, ее применяют с августа 2020 года. Российские компании используют ее для обеспечения безопасности своего персонала, подчеркнул Тоехиса Кодзуки. Также тестирование проводят в аэропортах российской столицы, таких, как Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Посол Японии добавил, что этим тестом проверяют игроков сборной футболистов российской Премьер-лиги. А также тестирование проходит вспомогательный персонал футбольных клубов.

Ранее врач из России объяснил принцип действия экспресс-теста на антитела к COVID-19. Он отметил, что тест позволяет узнать за несколько минут, удалось ли сформироваться антителам к коронавирусной инфекции после прививки.