Организаторы Дельфийских игр России — 2021 подготовили для победителей уникальные призы

Пермь, 7 мая. Победители 20-х молодежных Дельфийских игр России получат уникальные возможности для развития в будущем. Организаторы подготовили интересные призы.

Юбилейные молодежные Дельфийские игры России — 2021 будут проходить в Пермском крае с 21 по 26 мая. Мероприятие посвящено состязанию между молодыми талантами в сфере искусства.

В конкурсную и фестивальную программы будут входить порядка 30 номинаций классического, народного и современного искусства. Организаторы включили номинации, которые существуют в Играх уже многие годы, а также и те, что получают популярность лишь сейчас.

«В официальных, соревновательных и научно-практических мероприятиях молодежных Дельфийских игр найдет отражение тематика Года науки и технологий, которым был объявлен 2021 год. Кроме того, состязание будет посвящено грядущему празднованию 300-летия города Перми», — сообщается в официальном пресс-релизе молодежных Дельфийских игр России.

Партнеры мероприятия готовы предоставить победителям престижные стажировки. Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств даст возможность лауреатам пройти бесплатное обучение. Специальный приз от Реставрационно-производственного центра духовых инструментов «Музыкальное Ателье Гончарова» получит победитель в номинации «Саксофон»: юному участнику будет вручен дорогостоящий подарок.

Несколько дней назад в Москве были подведены итоги международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition. В этом году судьи вручили два Гран-при музыкантам. Призом стал акустический рояль Yamaha C3Х.